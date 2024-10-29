https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/izmirde-2-grup-arasinda-silahli-kavga-bir-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1089775875.html
İzmir'de 2 grup arasında silahlı kavga: Bir polis memuru hayatını kaybetti
İzmir'de 2 grup arasında silahlı kavga: Bir polis memuru hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T07:40+0300
2024-10-29T07:40+0300
2024-10-29T07:40+0300
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izmir
polis
kavga
silahlı kavga
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İzmir'de bir iş yerine 2 otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cem-garipoglunun-mezarindaki-kanli-poset-icin-yeniden-harekete-gecildi-1089775187.html
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izmir, polis, kavga, silahlı kavga
izmir, polis, kavga, silahlı kavga
İzmir'de 2 grup arasında silahlı kavga: Bir polis memuru hayatını kaybetti
İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.
İzmir'de bir iş yerine 2 otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.