https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/izmirde-2-grup-arasinda-silahli-kavga-bir-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1089775875.html

İzmir'de 2 grup arasında silahlı kavga: Bir polis memuru hayatını kaybetti

İzmir'de 2 grup arasında silahlı kavga: Bir polis memuru hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T07:40+0300

2024-10-29T07:40+0300

2024-10-29T07:40+0300

türkiye

izmir

polis

kavga

silahlı kavga

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İzmir'de bir iş yerine 2 otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cem-garipoglunun-mezarindaki-kanli-poset-icin-yeniden-harekete-gecildi-1089775187.html

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izmir, polis, kavga, silahlı kavga