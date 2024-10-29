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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cem-garipoglunun-mezarindaki-kanli-poset-icin-yeniden-harekete-gecildi-1089775187.html
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki kanlı poşet için yeniden harekete geçildi
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki kanlı poşet için yeniden harekete geçildi
Sputnik Türkiye
Münevver Karabulut’u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında rastlanan naylon poşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun mezarındaki... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T07:03+0300
2024-10-29T07:43+0300
türkiye
mezar
cem garipoğlu
münevver karabulut
poşet
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Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan naylon poşet tartışma konusu olmaya devam ediyor. Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinde düğüm atılmış 30 santimetre boyutlarında poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda geçen günlerde poşete yönelik inceleme tamamlandı.'İnsan kanı değil'Düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi. Karabulut ailesi, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek inceleme yapılmasını ve rapor hazırlanmasını talebi doğrultusunda hazırladığı dilekçeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Savcılığa sunulan dilekçede, poşetle ilgili DNA ve parmak izi yönünden incelenmesi yönündeki ilk talebin 9 Ekim tarihinde yapıldığı kaydedildi. Dilekçede, emniyet laboratuvarında poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilemediği aktarıldı. Bu nedenle Karabulut ailesinin talebi doğrultusunda maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecelli etmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu nezdinde gerekli incelemelerin yapılması istendi.Karabulut ailesinin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçe işleme alındı. Savcılığın şimdi ailenin bu talebiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor.2009 yılında işlenenen cinayetin ardından Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti.Garipoğlu'nun ölmüş gibi gösterilerek yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine 3 Ekim'de fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.Cesedin Cem Garipoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cem-garipoglunun-mezarindaki-posette-bulunan-kanin-insana-ait-olmadigi-aciklandi-1089718821.html
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cem garipoğlu kimdir, cem garipoğlu mezarı, cem garipoğlu öldü mü, cem garipoğlu poşet
cem garipoğlu kimdir, cem garipoğlu mezarı, cem garipoğlu öldü mü, cem garipoğlu poşet

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki kanlı poşet için yeniden harekete geçildi

07:03 29.10.2024 (güncellendi: 07:43 29.10.2024)
© İHACem Garipoğlu mezar
Cem Garipoğlu mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© İHA
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Münevver Karabulut’u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında rastlanan naylon poşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun mezarındaki poşetin inceleme sonucunda kanın bir insana ait olmadığı tespit edildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, poşetle ilgili yeni rapor talebinde bulundu.
Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan naylon poşet tartışma konusu olmaya devam ediyor. Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinde düğüm atılmış 30 santimetre boyutlarında poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda geçen günlerde poşete yönelik inceleme tamamlandı.

'İnsan kanı değil'

Düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi. Karabulut ailesi, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek inceleme yapılmasını ve rapor hazırlanmasını talebi doğrultusunda hazırladığı dilekçeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Savcılığa sunulan dilekçede, poşetle ilgili DNA ve parmak izi yönünden incelenmesi yönündeki ilk talebin 9 Ekim tarihinde yapıldığı kaydedildi. Dilekçede, emniyet laboratuvarında poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilemediği aktarıldı. Bu nedenle Karabulut ailesinin talebi doğrultusunda maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecelli etmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu nezdinde gerekli incelemelerin yapılması istendi.
Karabulut ailesinin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçe işleme alındı. Savcılığın şimdi ailenin bu talebiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor.
2009 yılında işlenenen cinayetin ardından Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti.
Garipoğlu'nun ölmüş gibi gösterilerek yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine 3 Ekim'de fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
Cesedin Cem Garipoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
TÜRKİYE
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşette bulunan kanın insana ait olmadığı açıklandı
27 Ekim, 12:28
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