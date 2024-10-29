https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cem-garipoglunun-mezarindaki-kanli-poset-icin-yeniden-harekete-gecildi-1089775187.html

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki kanlı poşet için yeniden harekete geçildi

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki kanlı poşet için yeniden harekete geçildi

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında rastlanan naylon poşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun mezarındaki... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T07:03+0300

2024-10-29T07:03+0300

2024-10-29T07:43+0300

türkiye

mezar

cem garipoğlu

münevver karabulut

poşet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775537_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_7f0c5842bd688e78c4a656a3d33f728c.jpg

Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan naylon poşet tartışma konusu olmaya devam ediyor. Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinde düğüm atılmış 30 santimetre boyutlarında poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda geçen günlerde poşete yönelik inceleme tamamlandı.'İnsan kanı değil'Düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi. Karabulut ailesi, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek inceleme yapılmasını ve rapor hazırlanmasını talebi doğrultusunda hazırladığı dilekçeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Savcılığa sunulan dilekçede, poşetle ilgili DNA ve parmak izi yönünden incelenmesi yönündeki ilk talebin 9 Ekim tarihinde yapıldığı kaydedildi. Dilekçede, emniyet laboratuvarında poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilemediği aktarıldı. Bu nedenle Karabulut ailesinin talebi doğrultusunda maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecelli etmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu nezdinde gerekli incelemelerin yapılması istendi.Karabulut ailesinin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçe işleme alındı. Savcılığın şimdi ailenin bu talebiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor.2009 yılında işlenenen cinayetin ardından Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti.Garipoğlu'nun ölmüş gibi gösterilerek yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine 3 Ekim'de fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.Cesedin Cem Garipoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cem-garipoglunun-mezarindaki-posette-bulunan-kanin-insana-ait-olmadigi-aciklandi-1089718821.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem garipoğlu kimdir, cem garipoğlu mezarı, cem garipoğlu öldü mü, cem garipoğlu poşet