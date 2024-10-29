https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/izmir-ciglide-silahli-kavga-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1089773569.html

İzmir Çiğli'de silahlı kavga: Polis memuru hayatını kaybetti

İzmir Çiğli'de silahlı kavga: Polis memuru hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada ağır yaralanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

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silahlı kavga

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Olay, İnönü Mahallesi'ndeki iş yerinde, iki otomobille gelen kişiler arasında tartışma ile başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iş yerinden dışarı çıkan grup, ateş açarak bölgeden kaçtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Temel kurtarılamadı. Cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.

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izmir, kavga, silahlı kavga, polis, polis memuru, hayatını kaybetti