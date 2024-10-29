https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/a-spor-muhabiri-emre-kaplanin-saldiriya-ugramasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1089772718.html

Bakan Tunç açıkladı: A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç açıkladı: A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T02:42+0300

2024-10-29T02:42+0300

2024-10-29T02:56+0300

spor

emre kaplan

saldırı

yumruk

muhabir

soruşturma

yılmaz tunç

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A Spor muhabiri Kaplan'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından fiziksel saldırıya uğramasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili geçmiş olsun dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Bakan Bak'tan açıklamaGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı. Ne olmuştu?A Spor muhabiri Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki saldırıya uğradı. Yüzüne darbe sonrası Emre Kaplan'a ambulansta ilk yardım müdahalesi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/muhabir-emre-kaplana-yumruklu-saldiri-1089770864.html

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