https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/a-spor-muhabiri-emre-kaplanin-saldiriya-ugramasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1089772718.html
Bakan Tunç açıkladı: A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T02:42+0300
2024-10-29T02:42+0300
2024-10-29T02:56+0300
spor
emre kaplan
saldırı
yumruk
muhabir
soruşturma
yılmaz tunç
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A Spor muhabiri Kaplan'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından fiziksel saldırıya uğramasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili geçmiş olsun dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Bakan Bak'tan açıklamaGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı. Ne olmuştu?A Spor muhabiri Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki saldırıya uğradı. Yüzüne darbe sonrası Emre Kaplan'a ambulansta ilk yardım müdahalesi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/muhabir-emre-kaplana-yumruklu-saldiri-1089770864.html
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Bakan Tunç açıkladı: A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
02:42 29.10.2024 (güncellendi: 02:56 29.10.2024)
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı.
A Spor muhabiri Kaplan'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından fiziksel saldırıya uğramasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili geçmiş olsun dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.
A Spor muhabiri Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki saldırıya uğradı. Yüzüne darbe sonrası Emre Kaplan'a ambulansta ilk yardım müdahalesi yapıldı.