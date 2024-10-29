https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/istanbulda-milli-sporcunun-supheli-olumu-balkondan-duserek-hayatini-kaybetti-1089776148.html
İstanbul'da milli sporcunun şüpheli ölümü: Balkondan düşerek hayatını kaybetti
İstanbul'da milli sporcunun şüpheli ölümü: Balkondan düşerek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Özel bir spor salonunda fitness... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T08:27+0300
2024-10-29T08:27+0300
2024-10-29T08:27+0300
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İstanbul Sarıyer'de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.İddiaya göre, Selene Durna yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cem-garipoglunun-mezarindaki-kanli-poset-icin-yeniden-harekete-gecildi-1089775187.html
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İstanbul'da milli sporcunun şüpheli ölümü: Balkondan düşerek hayatını kaybetti
İstanbul'da Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.
İstanbul Sarıyer'de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İddiaya göre, Selene Durna yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.