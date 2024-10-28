https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-cift-yonlu-kapatildi-1089734864.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı: Bazı vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındığını duyurdu. Bazı vapur seferleri de iptal... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T07:54+0300

2024-10-28T07:54+0300

2024-10-28T08:06+0300

türkiye

sis

istanbul boğazı

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istanbul şehir hatları aş

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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.Bazı vapur seferleri iptal edildiŞehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.Seferi askıya alınan hatlar şöyle:Küçüksu - İstinye Hattıİstinye - Çubuklu Arabalı Vapur HattıBoğaz Geliş HattıRumeli Kavağı - Eminönü HattıBeykoz - Sarıyer HattıKanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş HattıAşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

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