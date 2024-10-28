https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-cift-yonlu-kapatildi-1089734864.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı: Bazı vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındığını duyurdu. Bazı vapur seferleri de iptal... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T07:54+0300
2024-10-28T07:54+0300
2024-10-28T08:06+0300
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sis
istanbul boğazı
gemi
vapur
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.Bazı vapur seferleri iptal edildiŞehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.Seferi askıya alınan hatlar şöyle:Küçüksu - İstinye Hattıİstinye - Çubuklu Arabalı Vapur HattıBoğaz Geliş HattıRumeli Kavağı - Eminönü HattıBeykoz - Sarıyer HattıKanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş HattıAşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/meteoroloji-haritayi-paylasti-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-senden-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1089733962.html
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı: Bazı vapur seferleri iptal edildi
07:54 28.10.2024 (güncellendi: 08:06 28.10.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındığını duyurdu. Bazı vapur seferleri de iptal edildi. Şehir Hatları tarafından iptal edilen seferler paylaşıldı.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.
Bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.
Seferi askıya alınan hatlar şöyle:
Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı