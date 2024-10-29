https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iscilerin-tazminatini-odemeyince-35-milyonluk-yalisina-haciz-geldi-1089790887.html

İşçilerin tazminatını ödemeyince 35 milyonluk yalısına haciz geldi

İşçilerin tazminatını ödemeyince 35 milyonluk yalısına haciz geldi

Sputnik Türkiye

Bahadır İnşaat'ın sahipleri Cem Bahadır ve Mine Bahadır çiftinin evine haciz geldi. Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T12:48+0300

2024-10-29T12:48+0300

2024-10-29T12:48+0300

türkiye

işçi

işveren

tazminat

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İş insanı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara Sadıkoğlu yalısını satın alan Bahadır İnşaat'ın sahipleri Mine ve Cem Bahadır icralık oldu. İcranın sebebinin Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçilerinin tazminatlarını ödememeleri olduğu iddia edildi.Bahadır çifti icralık olduÇiftin Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardığı öğrenildi. İşten çıkardığı işçilere tazminatlarını da ödemeyen çiftin yalısına haciz geldi. Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, çift haklarındaki şikayet sebebiyle icra memurlarıyla karşı karşıya geldi.Yalı haciz mi edilecek?Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu yalısının icra edilmesine karar verdi. İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu yalısına giderek haciz işlemini başlattı.Yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakılan yalı, işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.

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