https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/akin-ipekin-yalisi-beyaz-kosk-satisa-cikarildi-750-milyon-liraya-alicisini-bekliyor-1084267705.html

Akın İpek'in yalısı 'Beyaz Köşk' satışa çıkarıldı: 750 milyon liraya alıcısını bekliyor

Akın İpek'in yalısı 'Beyaz Köşk' satışa çıkarıldı: 750 milyon liraya alıcısını bekliyor

Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:32+0300

2024-05-28T11:32+0300

2024-05-28T11:32+0300

türkiye

son dakika

köşk

beyaz köşk

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koza ipek grubu

koza-ipek holding

koza ipek grubu

tmsf

akın ipek

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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.​​​​​​​208 metrekare terası varSatışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.İçinde kahverengi köşk de var"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

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