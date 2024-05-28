https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/akin-ipekin-yalisi-beyaz-kosk-satisa-cikarildi-750-milyon-liraya-alicisini-bekliyor-1084267705.html
Akın İpek'in yalısı 'Beyaz Köşk' satışa çıkarıldı: 750 milyon liraya alıcısını bekliyor
Akın İpek'in yalısı 'Beyaz Köşk' satışa çıkarıldı: 750 milyon liraya alıcısını bekliyor
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:32+0300
2024-05-28T11:32+0300
2024-05-28T11:32+0300
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.208 metrekare terası varSatışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.İçinde kahverengi köşk de var"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/tum-bankalardan-uyari-geldi-tmsf-devreye-giriyor-31-mayisa-kadar-e-devletten-kontrol-edilmeli-1080528157.html
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beyaz köşk satış,akın ipek köşk,koza ipek köşk
beyaz köşk satış,akın ipek köşk,koza ipek köşk
Akın İpek'in yalısı 'Beyaz Köşk' satışa çıkarıldı: 750 milyon liraya alıcısını bekliyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.
Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.
İçinde kahverengi köşk de var
"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.
FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.