https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iranli-uzman-yabanci-parali-askerlerin-rusya-topraklarina-sizma-girisimi-savas-sucudur-1089809306.html
İranlı uzman: Yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimi savaş suçudur
İranlı uzman: Yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimi savaş suçudur
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Mandegar, yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimini ‘savaş suçu’ olarak değerlendirdiğini belirtti. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T20:11+0300
2024-10-29T20:11+0300
2024-10-29T20:11+0300
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, yabancı paralı askerlerin Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimini Sputnik'e yorumladı.Mandegar, “Batı sadece ABD, Polonya ve Fransız vatandaşlarının Rusya topraklarında sabotaj operasyonları yürüttüğü bugünlerde değil, ta ki Ukrayna’ya mali ve askeri destek sağladığı dönemden bu yana aslında Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmuştur” diye konuştu.Yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimini ‘savaş suçu’ olarak değerlendirildiğini söyleyen Mandegar, Avrupalı ve Amerikalı paralı askerlerin Rusya'daki varlığının ise cezai kovuşturmayı mümkün kıldığını vurguladı.İranlı uzman, “Batı hala sahte Amerikan demokrasisi uğruna savaş sloganı altında dünyanın her yerinden paralı askerler, danışmanlar ve hatta doktorlar dahil olmak üzere her türden gönüllüyü Ukrayna’ya çekmeye çalışıyor. Ancak bu paralı askerlerin başlıca motivasyonu, yaralandıktan sonra yüksek maaş ve tazminat almaktır” vurgusunu yaptı.Mandegar, “Savaş uzadıkça Ukrayna ordusunun savaş etkinliği zayıfladı ve savaş alanında profesyonel olmayan ve yetersiz eğitim görmüş birlikler ortaya çıktı, aynı zamanda yabancı paralı askerler, para kazanmak umuduyla ABD’nin oyuncağı haline gelmiş olan Ukraynalılar için savaşın girdabına düşüyor” diye sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-provokasyonu-sahada-basarisiz-olan-ukrayna-ve-ciain-teror-yontemlerine-basvurdugu-yeni-bir-1089780164.html
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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, iran, uzman
İranlı uzman: Yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimi savaş suçudur
İranlı uzman Mandegar, yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimini ‘savaş suçu’ olarak değerlendirdiğini belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, yabancı paralı askerlerin Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimini Sputnik'e yorumladı.
Mandegar, “Batı sadece ABD, Polonya ve Fransız vatandaşlarının Rusya topraklarında sabotaj operasyonları yürüttüğü bugünlerde değil, ta ki Ukrayna’ya mali ve askeri destek sağladığı dönemden bu yana aslında Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmuştur” diye konuştu.
Yabancı paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma girişimini ‘savaş suçu’ olarak değerlendirildiğini söyleyen Mandegar, Avrupalı ve Amerikalı paralı askerlerin Rusya'daki varlığının ise cezai kovuşturmayı mümkün kıldığını vurguladı.
İranlı uzman, “Batı hala sahte Amerikan demokrasisi uğruna savaş sloganı altında dünyanın her yerinden paralı askerler, danışmanlar ve hatta doktorlar dahil olmak üzere her türden gönüllüyü Ukrayna’ya çekmeye çalışıyor. Ancak bu paralı askerlerin başlıca motivasyonu, yaralandıktan sonra yüksek maaş ve tazminat almaktır” vurgusunu yaptı.
Mandegar, “Savaş uzadıkça Ukrayna ordusunun savaş etkinliği zayıfladı ve savaş alanında profesyonel olmayan ve yetersiz eğitim görmüş birlikler ortaya çıktı, aynı zamanda yabancı paralı askerler, para kazanmak umuduyla ABD’nin oyuncağı haline gelmiş olan Ukraynalılar için savaşın girdabına düşüyor” diye sözlerini tamamladı.