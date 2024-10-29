https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iranin-bm-daimi-temsilcisi-abdyi-sucladi-sonuclarina-katlanacaklar-1089773684.html

İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'

İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'

Sputnik Türkiye

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan acil toplantıda ABD’yi, İsrail’in İran’a yönelik... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T03:27+0300

2024-10-29T03:27+0300

2024-10-29T03:27+0300

dünya

ortadoğu

iran

israil

abd

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089710822_0:19:748:440_1920x0_80_0_0_c81a413a076664333e7c5d04488d17a1.png

BM Güvenlik Konseyi, 26 Ekim’de İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, İrevani, Tahran’ın İsrail’in son saldırılarına 'uygun gördüğü bir zamanda yanıt verme hakkına sahip olduğunu' belirtti.İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan İrevani, “İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlali, İran’a yönelik saldırganlığı, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye ve Yemen’de devam eden suçları, uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Bu durum Güvenlik Konseyi’nin bunu gerektirdiği şekilde kınamasını ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesini gerektirmektedir” dedi.İrevani, ayrıca, “ABD, İsrail’e teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemlerle destek olarak İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri daha da kışkırtmış ve bu saldırılarda rol üstlenmiştir. Bu nedenle Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-unrwanin-faaliyetlerini-yasaklayan-yasa-tasarisini-onayladi-1089770384.html

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, iran, israil, abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)