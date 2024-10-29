İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:02
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:06
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:06
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ANKARA FARKI 29 EKİM ÖZEL
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
16:06
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:32
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iranin-bm-daimi-temsilcisi-abdyi-sucladi-sonuclarina-katlanacaklar-1089773684.html
İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'
İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'
Sputnik Türkiye
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan acil toplantıda ABD’yi, İsrail’in İran’a yönelik... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T03:27+0300
2024-10-29T03:27+0300
dünya
ortadoğu
iran
israil
abd
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089710822_0:19:748:440_1920x0_80_0_0_c81a413a076664333e7c5d04488d17a1.png
BM Güvenlik Konseyi, 26 Ekim’de İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, İrevani, Tahran’ın İsrail’in son saldırılarına 'uygun gördüğü bir zamanda yanıt verme hakkına sahip olduğunu' belirtti.İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan İrevani, “İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlali, İran’a yönelik saldırganlığı, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye ve Yemen’de devam eden suçları, uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Bu durum Güvenlik Konseyi’nin bunu gerektirdiği şekilde kınamasını ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesini gerektirmektedir” dedi.İrevani, ayrıca, “ABD, İsrail’e teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemlerle destek olarak İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri daha da kışkırtmış ve bu saldırılarda rol üstlenmiştir. Bu nedenle Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-unrwanin-faaliyetlerini-yasaklayan-yasa-tasarisini-onayladi-1089770384.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089710822_69:0:680:458_1920x0_80_0_0_e110dafcb0ec2054f662861fe71f7fd3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, iran, israil, abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ortadoğu, iran, israil, abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'

03:27 29.10.2024
© AP Photo / Yuki IwamuraAmir Said İravani
Amir Said İravani - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Abone ol
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan acil toplantıda ABD’yi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ortak olmakla suçladı. İrevani, “Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” ifadelerini kullandı.
BM Güvenlik Konseyi, 26 Ekim’de İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, İrevani, Tahran’ın İsrail’in son saldırılarına 'uygun gördüğü bir zamanda yanıt verme hakkına sahip olduğunu' belirtti.
İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan İrevani, “İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlali, İran’a yönelik saldırganlığı, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye ve Yemen’de devam eden suçları, uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Bu durum Güvenlik Konseyi’nin bunu gerektirdiği şekilde kınamasını ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesini gerektirmektedir” dedi.
İrevani, ayrıca, “ABD, İsrail’e teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemlerle destek olarak İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri daha da kışkırtmış ve bu saldırılarda rol üstlenmiştir. Bu nedenle Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” şeklinde konuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
Dün, 23:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала