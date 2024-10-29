https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iranin-bm-daimi-temsilcisi-abdyi-sucladi-sonuclarina-katlanacaklar-1089773684.html
İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'
İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'
Sputnik Türkiye
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan acil toplantıda ABD’yi, İsrail’in İran’a yönelik... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T03:27+0300
2024-10-29T03:27+0300
2024-10-29T03:27+0300
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ortadoğu
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israil
abd
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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BM Güvenlik Konseyi, 26 Ekim’de İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, İrevani, Tahran’ın İsrail’in son saldırılarına 'uygun gördüğü bir zamanda yanıt verme hakkına sahip olduğunu' belirtti.İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan İrevani, “İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlali, İran’a yönelik saldırganlığı, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye ve Yemen’de devam eden suçları, uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Bu durum Güvenlik Konseyi’nin bunu gerektirdiği şekilde kınamasını ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesini gerektirmektedir” dedi.İrevani, ayrıca, “ABD, İsrail’e teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemlerle destek olarak İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri daha da kışkırtmış ve bu saldırılarda rol üstlenmiştir. Bu nedenle Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-unrwanin-faaliyetlerini-yasaklayan-yasa-tasarisini-onayladi-1089770384.html
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ortadoğu, iran, israil, abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ortadoğu, iran, israil, abd, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
İran’ın BM Daimi Temsilcisi ABD’yi suçladı: 'Sonuçlarına katlanacaklar'
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan acil toplantıda ABD’yi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ortak olmakla suçladı. İrevani, “Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” ifadelerini kullandı.
BM Güvenlik Konseyi, 26 Ekim’de İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, İrevani, Tahran’ın İsrail’in son saldırılarına 'uygun gördüğü bir zamanda yanıt verme hakkına sahip olduğunu' belirtti.
İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunan İrevani, “İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlali, İran’a yönelik saldırganlığı, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye ve Yemen’de devam eden suçları, uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Bu durum Güvenlik Konseyi’nin bunu gerektirdiği şekilde kınamasını ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesini gerektirmektedir” dedi.
İrevani, ayrıca, “ABD, İsrail’e teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemlerle destek olarak İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri daha da kışkırtmış ve bu saldırılarda rol üstlenmiştir. Bu nedenle Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” şeklinde konuştu.