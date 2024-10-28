https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-unrwanin-faaliyetlerini-yasaklayan-yasa-tasarisini-onayladi-1089770384.html
İsrail UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
İsrail UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
Sputnik Türkiye
İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasakladı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T23:44+0300
2024-10-28T23:44+0300
2024-10-28T23:44+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada 120 milletvekilinden 92'si UNRWA'nın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında 231 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.İsrail yönetimi Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının '7 Ekim saldırılarına katıldığı' iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu.Tel Aviv yönetimi ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeye devam ediyor.UNRWA, Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek amacıyla sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor. Ajansın çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ispanya-ile-lubnan-ortak-ateskes-cagrisi-yapti-1089740847.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
İsrail UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. Konuyla ilgili yasa tasarısı onaylandı.
İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada 120 milletvekilinden 92'si UNRWA'nın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında 231 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.
İsrail yönetimi Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının '7 Ekim saldırılarına katıldığı' iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu.
Tel Aviv yönetimi ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeye devam ediyor.
UNRWA, Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek amacıyla sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor. Ajansın çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunuyor.