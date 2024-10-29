https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ingiliz-savas-ucagi-diyarbakira-acil-inis-yapti-1089801888.html

İngiliz savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı

İngiliz savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Irak'tan Güney Kıbrıs'a gitmek için havalanan İngiliz savaş uçağı Diyarbakır Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçağın teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:20+0300

2024-10-29T16:20+0300

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türkiye

acil iniş

diyarbakır

savaş uçağı

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Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi savaş uçağı, Irak'tan Güney Kıbrıs'a dönerken yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Diyarbakır'daki 8. Anajet Üssü'ne acil iniş yaptı.Acil inişin sebebi ne?Savaş uçağının teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi.Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu uçağın indiğini doğruladı. Zorluoğlu, teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanmasını beklediklerini açıkladı.

türkiye

diyarbakır

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