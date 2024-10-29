https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ingiliz-savas-ucagi-diyarbakira-acil-inis-yapti-1089801888.html
İngiliz savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı
İngiliz savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Irak'tan Güney Kıbrıs'a gitmek için havalanan İngiliz savaş uçağı Diyarbakır Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçağın teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T16:20+0300
2024-10-29T16:20+0300
2024-10-29T16:29+0300
türkiye
acil iniş
diyarbakır
savaş uçağı
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Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi savaş uçağı, Irak'tan Güney Kıbrıs'a dönerken yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Diyarbakır'daki 8. Anajet Üssü'ne acil iniş yaptı.Acil inişin sebebi ne?Savaş uçağının teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi.Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu uçağın indiğini doğruladı. Zorluoğlu, teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanmasını beklediklerini açıkladı.
türkiye
diyarbakır
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ingiliz uçağı acil iniş, diyarbakır acil iniş son dakika, acil iniş son dakika, ingiliz savaş uçağı son dakika
İngiliz savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı
16:20 29.10.2024 (güncellendi: 16:29 29.10.2024)
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Irak'tan Güney Kıbrıs'a gitmek için havalanan İngiliz savaş uçağı Diyarbakır Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçağın teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi savaş uçağı, Irak'tan Güney Kıbrıs'a dönerken yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Diyarbakır'daki 8. Anajet Üssü'ne acil iniş yaptı.
Savaş uçağının teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu uçağın indiğini doğruladı. Zorluoğlu, teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanmasını beklediklerini açıkladı.