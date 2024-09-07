https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bomba-ihbarindan-sonra-erzuruma-acil-inis-yapan-hindistan-yolcu-ucaginin-bekleyisi-suruyor-1087759849.html

'Bomba ihbarından' sonra Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan yolcu uçağının bekleyişi sürüyor

'Bomba ihbarından' sonra Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan yolcu uçağının bekleyişi sürüyor

Sputnik Türkiye

Hindistan'dan Almanya'ya uçan yolcu uçağında yapılan bomba ihbarı nedeniyle dün öğleden sonra Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın bekleyişi sürüyor. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T09:26+0300

2024-09-07T09:26+0300

2024-09-07T09:26+0300

türkiye

uçak

asılsız ihbar

asılsız bomba ihbarı

hindistan

frankfurt

erzurum

acil iniş

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Dün saat 16:30 civarı, uçaktaki yolculardan birinin peçeteye yazdığı 'uçakta bomba var' notunun bulunması ardından Mumbai-Frankfurt seferini yapan Hindistan Havayollarına ait uçak, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.Zorunlu iniş sonrası havalimanına gelen yetkililer tarafından uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmiş, kabin ve kargo bölümlerinde detaylı aramalar yapılmıştı. Dün akşam saat 23:30 civarında tamamlanan çalışmalar ardından bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.Dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcuların bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Yolcuları almak için Hindistan'dan yeni bir uçağın gönderileceği ve 14:30 civarında Erzurum Havalimanı'na varması bekleniliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/erzuruma-acil-inis-yapan-ucaktaki-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1087757136.html

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uçak, asılsız ihbar, asılsız bomba ihbarı, hindistan, frankfurt, erzurum, acil iniş