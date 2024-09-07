https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bomba-ihbarindan-sonra-erzuruma-acil-inis-yapan-hindistan-yolcu-ucaginin-bekleyisi-suruyor-1087759849.html
'Bomba ihbarından' sonra Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan yolcu uçağının bekleyişi sürüyor
'Bomba ihbarından' sonra Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan yolcu uçağının bekleyişi sürüyor
Sputnik Türkiye
Hindistan'dan Almanya'ya uçan yolcu uçağında yapılan bomba ihbarı nedeniyle dün öğleden sonra Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın bekleyişi sürüyor. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T09:26+0300
2024-09-07T09:26+0300
2024-09-07T09:26+0300
türkiye
uçak
asılsız ihbar
asılsız bomba ihbarı
hindistan
frankfurt
erzurum
acil iniş
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Dün saat 16:30 civarı, uçaktaki yolculardan birinin peçeteye yazdığı 'uçakta bomba var' notunun bulunması ardından Mumbai-Frankfurt seferini yapan Hindistan Havayollarına ait uçak, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.Zorunlu iniş sonrası havalimanına gelen yetkililer tarafından uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmiş, kabin ve kargo bölümlerinde detaylı aramalar yapılmıştı. Dün akşam saat 23:30 civarında tamamlanan çalışmalar ardından bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.Dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcuların bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Yolcuları almak için Hindistan'dan yeni bir uçağın gönderileceği ve 14:30 civarında Erzurum Havalimanı'na varması bekleniliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/erzuruma-acil-inis-yapan-ucaktaki-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1087757136.html
türkiye
hindistan
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uçak, asılsız ihbar, asılsız bomba ihbarı, hindistan, frankfurt, erzurum, acil iniş
uçak, asılsız ihbar, asılsız bomba ihbarı, hindistan, frankfurt, erzurum, acil iniş
'Bomba ihbarından' sonra Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan yolcu uçağının bekleyişi sürüyor
Hindistan'dan Almanya'ya uçan yolcu uçağında yapılan bomba ihbarı nedeniyle dün öğleden sonra Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın bekleyişi sürüyor.
Dün saat 16:30 civarı, uçaktaki yolculardan birinin peçeteye yazdığı 'uçakta bomba var' notunun bulunması ardından Mumbai-Frankfurt seferini yapan Hindistan Havayollarına ait uçak, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.
Zorunlu iniş sonrası havalimanına gelen yetkililer tarafından uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmiş, kabin ve kargo bölümlerinde detaylı aramalar yapılmıştı. Dün akşam saat 23:30 civarında tamamlanan çalışmalar ardından bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.
Dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcuların bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Yolcuları almak için Hindistan'dan yeni bir uçağın gönderileceği ve 14:30 civarında Erzurum Havalimanı'na varması bekleniliyor.