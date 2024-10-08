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SON DAKİKA | İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-oldurmeye-calismisti-hizbullah-genel-sekteri-naim-kasim-konusuyor-1088960692.html
İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor
İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından Lübnan'da öldürülmeye çalışan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım canlı yayında konuşuyor. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kasım'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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naim kasım, şeyh naim kasım, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, lübnan

İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor

11:47 08.10.2024 (güncellendi: 11:54 08.10.2024)
Naim Kasım
Naim Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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Ayrıntılar geliyor
İsrail tarafından Lübnan'da öldürülmeye çalışan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım canlı yayında konuşuyor.
Kasım'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Seyyid Nasrallah, Siyonistlere, geniş bir cepheye yayılan sağlam bir direniş mirası bıraktı.
İsrail işgalinin amacı direnişi tamamen sona erdirmek, Filistin halkını yok etmek, onları direniş üretme ve haklarını talep etme yeteneğinden mahrum bırakmaktı.
İşgal suçlarının tarihte eşi benzeri yok.
Gazze direnişi her geçen gün daha fazla direnebilen efsanevi bir direniştir.
Bizler direniş ekseninin şehitlerinin efendisi Sayın Hasan Nasrallah'ın oğullarıyız.
İran ve Yemen, direnişe büyük yardımcı oldu. Yemen İsrail'e giden ticareti durdurdu, İran'ın füzeleri ise Tel-Aviv'in merkezinde patladı.
İsrail'in canını yakmaya devam edeceğiz.
Bu savaş bizim irademizi etkilemedi ve mücadele kararlılığımızı etkilemeyecek.
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
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