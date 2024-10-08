İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor
11:47 08.10.2024 (güncellendi: 11:54 08.10.2024)
Naim Kasım
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İsrail tarafından Lübnan'da öldürülmeye çalışan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım canlı yayında konuşuyor.
Kasım'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Seyyid Nasrallah, Siyonistlere, geniş bir cepheye yayılan sağlam bir direniş mirası bıraktı.
İsrail işgalinin amacı direnişi tamamen sona erdirmek, Filistin halkını yok etmek, onları direniş üretme ve haklarını talep etme yeteneğinden mahrum bırakmaktı.
İşgal suçlarının tarihte eşi benzeri yok.
Gazze direnişi her geçen gün daha fazla direnebilen efsanevi bir direniştir.
Bizler direniş ekseninin şehitlerinin efendisi Sayın Hasan Nasrallah'ın oğullarıyız.
İran ve Yemen, direnişe büyük yardımcı oldu. Yemen İsrail'e giden ticareti durdurdu, İran'ın füzeleri ise Tel-Aviv'in merkezinde patladı.
İsrail'in canını yakmaya devam edeceğiz.
Bu savaş bizim irademizi etkilemedi ve mücadele kararlılığımızı etkilemeyecek.