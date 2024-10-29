https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-simsek-en-kotusu-geride-kaldi-enflasyon-dusuyor-1089797514.html
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Sputnik Türkiye
Riyad'da düzenlenen panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme sorunu yaşamadığına dikkat çekerken, enflasyonun düştüğünü... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:26+0300
2024-10-29T15:26+0300
2024-10-29T15:26+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
enflasyon
orta vadeli program
üretim
yatırım
riyad
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Riyad’da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." dedi.Parçalanma risklerine karşı daha dayanıklıyız Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret eden Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız." diye konuştu.Enflasyon düşmeye devam edecekŞimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı." ifadesini kullandı.Program yolunda gidiyorTürkiye'nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye’nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu dile getirdi.Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını söyleyen Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-mehmet-simsek-duyurdu-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1089721957.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon, orta vadeli program, üretim, yatırım, riyad
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon, orta vadeli program, üretim, yatırım, riyad
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Riyad'da düzenlenen panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme sorunu yaşamadığına dikkat çekerken, enflasyonun düştüğünü belirtti.
Riyad’da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." dedi.
Parçalanma risklerine karşı daha dayanıklıyız
Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret eden Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız." diye konuştu.
Enflasyon düşmeye devam edecek
Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye’nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını söyleyen Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.