Hayvanlar da insanlar gibi yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin küresel güney yöneliminin Pekin tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ANKARA FARKI 29 EKİM ÖZEL
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
16:06
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:32
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hayvanlarda-insanlar-gibi-yaslandikca-daha-az-sosyallesiyor-1089783045.html
Hayvanlar da insanlar gibi yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor
Hayvanlar da insanlar gibi yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor
Sputnik Türkiye
İnsanların yaşlandıkça daha az sosyalleştiği araştırmalarla ortaya konuyor ancak İngiliz araştırmacılar, insanlar gibi hayvanların da yaşlandıkça daha az... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T11:31+0300
2024-10-29T11:55+0300
yaşam
hayvan
pet hayvan
evcil hayvan
sosyalleşme
yaşlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089784439_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_40689a794fe22dac9a40ac65c72dc675.jpg
Böceklerden maymunlara, toplu göç etmesiyle bilinen kuşlara kadar pek çok hayvanı inceleyen araştırmacılar, yaş ve sosyal bağlantılar arasındaki ilişkiye dair pek çok bulgu ortaya koydu. Yaşlı bireylerin daha genç bireylerle aynı şekilde bilgi paylaşmaya ihtiyaç duymadıkları için daha az sosyalleştiğini ifade eden bilim insanları, bu yaklaşımın kötü bir şey olmadığını vurgulayıp aynı zamanda enfeksiyonlardan kaçmalarına da yardımcı olabileceğini belirtti. Altısı İngiltere merkezli Leeds Üniversitesi'nden olmak üzere toplamda 16 çalışmadan oluşan bir derleme, doğal dünyada yaşlanma ve toplumu inceleyen özel sayısının bir parçası olarak dün yayımlandı. Bunlardan bir tanesine göre yaşlı dişi kızıl geyiklerin yaşlandıkça daha az sosyalleştiği, rekabeti azalttığı ve parazit enfeksiyonu riskini düşürdüğü belirlendi. Kuşlar bile yaşlandıkça daha az sosyalleşiyorAraştırmaların birinde sıradan bir bahçe kuşu olan ev serçesi bile yaşlandıkça sosyal davranışlarını değiştiriyor. Araştırmaya katılan Dr Jamie Dunning “Çalışmamız, memeliler gibi kuşların da yaşlandıkça sosyal ağlarının boyutunu küçülttüğünü öne süren ilk çalışmalardan biridir. Özellikle, arkadaşlıkların sayısıyla bir sosyal ağın merkezinde bulunan bir kuşun yaşla birlikte bu durumunda azalma görüldü” ifadelerine yer verdi.Çalışmaların çoğu şempanzeler veya arılar gibi karmaşık toplumlara sahip olan hayvanlara odaklanırken böceklerde bile sosyal çevrelerinin yaşam süreleri ve yaşlanmaları üzerinde büyük etkileri olduğuna dair kanıtlar elde edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abdde-kamp-sirasinda-bir-hayvandan-korkup-kacan-evcil-kedi-bin-287-kilometre-uzakta-bulundu-1088322018.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089784439_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_5beedee65655a1d1be0dd920496ec624.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hayvan, pet hayvan, evcil hayvan, sosyalleşme, yaşlanma
hayvan, pet hayvan, evcil hayvan, sosyalleşme, yaşlanma

Hayvanlar da insanlar gibi yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor

11:31 29.10.2024 (güncellendi: 11:55 29.10.2024)
© FotoğrafHayvanlarda insanlar gibi yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor
Hayvanlarda insanlar gibi yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Fotoğraf
Abone ol
İnsanların yaşlandıkça daha az sosyalleştiği araştırmalarla ortaya konuyor ancak İngiliz araştırmacılar, insanlar gibi hayvanların da yaşlandıkça daha az sosyalleşme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Ancak araştırmacılar bunun her zaman kötü bir şey olmadığını vurguladı.
Böceklerden maymunlara, toplu göç etmesiyle bilinen kuşlara kadar pek çok hayvanı inceleyen araştırmacılar, yaş ve sosyal bağlantılar arasındaki ilişkiye dair pek çok bulgu ortaya koydu. Yaşlı bireylerin daha genç bireylerle aynı şekilde bilgi paylaşmaya ihtiyaç duymadıkları için daha az sosyalleştiğini ifade eden bilim insanları, bu yaklaşımın kötü bir şey olmadığını vurgulayıp aynı zamanda enfeksiyonlardan kaçmalarına da yardımcı olabileceğini belirtti.
Altısı İngiltere merkezli Leeds Üniversitesi'nden olmak üzere toplamda 16 çalışmadan oluşan bir derleme, doğal dünyada yaşlanma ve toplumu inceleyen özel sayısının bir parçası olarak dün yayımlandı. Bunlardan bir tanesine göre yaşlı dişi kızıl geyiklerin yaşlandıkça daha az sosyalleştiği, rekabeti azalttığı ve parazit enfeksiyonu riskini düşürdüğü belirlendi.

Kuşlar bile yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor

Araştırmaların birinde sıradan bir bahçe kuşu olan ev serçesi bile yaşlandıkça sosyal davranışlarını değiştiriyor. Araştırmaya katılan Dr Jamie Dunning “Çalışmamız, memeliler gibi kuşların da yaşlandıkça sosyal ağlarının boyutunu küçülttüğünü öne süren ilk çalışmalardan biridir. Özellikle, arkadaşlıkların sayısıyla bir sosyal ağın merkezinde bulunan bir kuşun yaşla birlikte bu durumunda azalma görüldü” ifadelerine yer verdi.
Çalışmaların çoğu şempanzeler veya arılar gibi karmaşık toplumlara sahip olan hayvanlara odaklanırken böceklerde bile sosyal çevrelerinin yaşam süreleri ve yaşlanmaları üzerinde büyük etkileri olduğuna dair kanıtlar elde edildi.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
YAŞAM
Kamp sırasında bir hayvandan korkup kaçan kedi bin 287 kilometre uzakta bulundu
23 Eylül, 10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала