https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/guney-afrika-israilin-soykirim-yaptigina-dair-delilleri-uluslararasi-adalet-divanina-sundu--4-bin-1089773804.html

Güney Afrika, İsrail’in soykırım yaptığına dair delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na sundu : 4 bin 750 sayfayı aşkın

Güney Afrika, İsrail’in soykırım yaptığına dair delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na sundu : 4 bin 750 sayfayı aşkın

Sputnik Türkiye

Güney Afrika, İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştirdiğine ilişkin delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sundu. Güney Afrika... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T03:57+0300

2024-10-29T03:57+0300

2024-10-29T03:57+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

filistin

israil-filistin

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israil

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Açıklamada, dosyanın 'İsrail hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren kanıtlar içerdiği' ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Deliller, İsrail’in soykırım eylemlerinin soykırım işlenmesine yönelik hususi bir niyete dayandığını, İsrail’in soykırımın teşvikini ve tatbikini önlemede ve soykırımı teşvik edenleri ve uygulayanları cezalandırmada başarısız olduğunu gösterecek” ifadeleri yer aldı.Güney Afrika Devlet Başkanlığı, uluslararası mahkemeye sunulan dosyanın içeriğinin kamuoyuna açıklanamayacağını, ancak dosyanın 4 bin sayfayı aşkın kanıt ve ilave belgelerle desteklenen 750 sayfadan fazla metinden oluştuğunu açıkladı.Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te UAD’de İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının Birleşmiş Milletler’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla soykırım davası açmıştı. UAD, 24 Mayıs tarihinde İsrail’e Gazze’nin güneyinde saldırıları durdurma, soykırımın teşvikini önleme ve insani yardımları artırma talimatı vermişti.

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ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, güney afrika, uluslararası adalet divanı