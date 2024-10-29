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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/guney-afrika-israilin-soykirim-yaptigina-dair-delilleri-uluslararasi-adalet-divanina-sundu--4-bin-1089773804.html
Güney Afrika, İsrail’in soykırım yaptığına dair delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na sundu : 4 bin 750 sayfayı aşkın
Güney Afrika, İsrail’in soykırım yaptığına dair delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na sundu : 4 bin 750 sayfayı aşkın
Sputnik Türkiye
Güney Afrika, İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştirdiğine ilişkin delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sundu. Güney Afrika... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T03:57+0300
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israil- filistin çatışması
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Açıklamada, dosyanın 'İsrail hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren kanıtlar içerdiği' ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Deliller, İsrail’in soykırım eylemlerinin soykırım işlenmesine yönelik hususi bir niyete dayandığını, İsrail’in soykırımın teşvikini ve tatbikini önlemede ve soykırımı teşvik edenleri ve uygulayanları cezalandırmada başarısız olduğunu gösterecek” ifadeleri yer aldı.Güney Afrika Devlet Başkanlığı, uluslararası mahkemeye sunulan dosyanın içeriğinin kamuoyuna açıklanamayacağını, ancak dosyanın 4 bin sayfayı aşkın kanıt ve ilave belgelerle desteklenen 750 sayfadan fazla metinden oluştuğunu açıkladı.Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te UAD’de İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının Birleşmiş Milletler’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla soykırım davası açmıştı. UAD, 24 Mayıs tarihinde İsrail’e Gazze’nin güneyinde saldırıları durdurma, soykırımın teşvikini önleme ve insani yardımları artırma talimatı vermişti.
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ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, güney afrika, uluslararası adalet divanı
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Güney Afrika, İsrail’in soykırım yaptığına dair delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na sundu : 4 bin 750 sayfayı aşkın

03:57 29.10.2024
© AA / Abdullah AşıranUluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / Abdullah Aşıran
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Güney Afrika, İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştirdiğine ilişkin delilleri Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sundu. Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, söz konusu delillerin Lahey'deki UAD’ye iletildiği bildirildi.
Açıklamada, dosyanın 'İsrail hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini gösteren kanıtlar içerdiği' ifade edildi.
Yapılan açıklamada, “Deliller, İsrail’in soykırım eylemlerinin soykırım işlenmesine yönelik hususi bir niyete dayandığını, İsrail’in soykırımın teşvikini ve tatbikini önlemede ve soykırımı teşvik edenleri ve uygulayanları cezalandırmada başarısız olduğunu gösterecek” ifadeleri yer aldı.
Güney Afrika Devlet Başkanlığı, uluslararası mahkemeye sunulan dosyanın içeriğinin kamuoyuna açıklanamayacağını, ancak dosyanın 4 bin sayfayı aşkın kanıt ve ilave belgelerle desteklenen 750 sayfadan fazla metinden oluştuğunu açıkladı.
Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te UAD’de İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının Birleşmiş Milletler’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla soykırım davası açmıştı. UAD, 24 Mayıs tarihinde İsrail’e Gazze’nin güneyinde saldırıları durdurma, soykırımın teşvikini önleme ve insani yardımları artırma talimatı vermişti.
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