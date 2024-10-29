https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/fransiz-uzman-amerikan-secimleri-yaklastikca-batinin-rusyaya-mudahalelerini-daha-sik-gorecegiz-1089805777.html

Fransız uzman: Amerikan seçimleri yaklaştıkça Batı’nın Rusya’ya müdahalelerini daha sık göreceğiz

Fransız uzman: Amerikan seçimleri yaklaştıkça Batı’nın Rusya’ya müdahalelerini daha sık göreceğiz

Sputnik Türkiye

Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerler konusuna ilişkin yorumda bulunan Fransız uzman De Lattre, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmada... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T17:12+0300

2024-10-29T17:12+0300

2024-10-29T17:12+0300

görüş

rusya

bryansk

sabotaj

sabotaj

paralı asker

fransız

uzman

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089804189_0:27:745:446_1920x0_80_0_0_b71a1c2713a919a57592300099e508ee.png

Fransız jeopolitik analisti Cyrille De Lattre, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin yer almasını Sputnik’e yorumladı.De Lattre, “Batı, yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği vb. bu çatışmaya aktif olarak katılıyor. Ve Rusya buna oldukça hafif bir tepki veriyor” dedi ve şöyle devam etti:Fransız uzman, “Hukuki açıdan buna savaş ilanı denilebilir. Yabancı bir ordunun askerleri Rusya Federasyonu topraklarını işgal ettiğinde buna savaş ilanı denilebilir. Bu adamın (ABD’li paralı askerin) orada ne yaptığını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. O resmi bir kişi midir? ABD ordusunun ya da 75. Korucu Taburu’nun aktif subayı mıdır, yıksa sadece paralı asker midir, hizmetini tamamlamış mıdır yoksa görevden uzaklaştırılmış mıdır, bilmek gerekir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusya-ulusal-muhafizlari-bryansk-bolgesine-sizmaya-calisan-sabotaj-grubunda-10-kisi-vardi-1089803815.html

rusya

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, fransız, uzman, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)