https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/fransiz-uzman-amerikan-secimleri-yaklastikca-batinin-rusyaya-mudahalelerini-daha-sik-gorecegiz-1089805777.html
Fransız uzman: Amerikan seçimleri yaklaştıkça Batı’nın Rusya’ya müdahalelerini daha sık göreceğiz
Fransız uzman: Amerikan seçimleri yaklaştıkça Batı’nın Rusya’ya müdahalelerini daha sık göreceğiz
Sputnik Türkiye
Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerler konusuna ilişkin yorumda bulunan Fransız uzman De Lattre, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmada... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:12+0300
2024-10-29T17:12+0300
2024-10-29T17:12+0300
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Fransız jeopolitik analisti Cyrille De Lattre, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin yer almasını Sputnik’e yorumladı.De Lattre, “Batı, yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği vb. bu çatışmaya aktif olarak katılıyor. Ve Rusya buna oldukça hafif bir tepki veriyor” dedi ve şöyle devam etti:Fransız uzman, “Hukuki açıdan buna savaş ilanı denilebilir. Yabancı bir ordunun askerleri Rusya Federasyonu topraklarını işgal ettiğinde buna savaş ilanı denilebilir. Bu adamın (ABD’li paralı askerin) orada ne yaptığını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. O resmi bir kişi midir? ABD ordusunun ya da 75. Korucu Taburu’nun aktif subayı mıdır, yıksa sadece paralı asker midir, hizmetini tamamlamış mıdır yoksa görevden uzaklaştırılmış mıdır, bilmek gerekir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusya-ulusal-muhafizlari-bryansk-bolgesine-sizmaya-calisan-sabotaj-grubunda-10-kisi-vardi-1089803815.html
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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, fransız, uzman, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, fransız, uzman, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Fransız uzman: Amerikan seçimleri yaklaştıkça Batı’nın Rusya’ya müdahalelerini daha sık göreceğiz
Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerler konusuna ilişkin yorumda bulunan Fransız uzman De Lattre, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmada aktif olarak yer aldığını, Amerikan seçimleri yaklaştıkça bu tür müdahalelerin daha sık görüleceğini belirtti.
Fransız jeopolitik analisti Cyrille De Lattre, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin yer almasını Sputnik’e yorumladı.
De Lattre, “Batı, yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği vb. bu çatışmaya aktif olarak katılıyor. Ve Rusya buna oldukça hafif bir tepki veriyor” dedi ve şöyle devam etti:
Amerikan seçimleri yaklaştıkça bu tür müdahaleleri daha sık göreceğiz. Zira bu saldırıların amacı istikrarı bozmak, bu açıkça ortada.
Fransız uzman, “Hukuki açıdan buna savaş ilanı denilebilir. Yabancı bir ordunun askerleri Rusya Federasyonu topraklarını işgal ettiğinde buna savaş ilanı denilebilir. Bu adamın (ABD’li paralı askerin) orada ne yaptığını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. O resmi bir kişi midir? ABD ordusunun ya da 75. Korucu Taburu’nun aktif subayı mıdır, yıksa sadece paralı asker midir, hizmetini tamamlamış mıdır yoksa görevden uzaklaştırılmış mıdır, bilmek gerekir” ifadelerini kullandı.