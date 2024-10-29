https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rusya-ulusal-muhafizlari-bryansk-bolgesine-sizmaya-calisan-sabotaj-grubunda-10-kisi-vardi-1089803815.html
Rusya Ulusal Muhafızları: Bryansk Bölgesi'ne sızmaya çalışan sabotaj grubunda 10 kişi vardı
Rusya Ulusal Muhafızları: Bryansk Bölgesi'ne sızmaya çalışan sabotaj grubunda 10 kişi vardı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 10 kişilik bir grubun sızmaya çalıştığı, sağ kurtulan kişilerin Ukrayna'nın Çernigov Bölgesi'ne kaçtığı belirtildi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T16:45+0300
2024-10-29T16:45+0300
2024-10-29T16:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
rosgvardiya
rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya)
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
bryansk
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Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan sabotaj ve keşif grubunda 10 kişi bulunduğunu duyurdu. Yaya olarak hareket eden sabotaj ve keşif grubunun Klimovsiky mevkiinde zamanında tespit edildiğini bildiren Rosgvardiya, gruba topçu ateşi açıldığını kaydetti.Rosgvardiya, grubun geri kalanının Ukrayna'nın Çernigov Bölgesi'ne kaçtığını aktardı.Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
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rusya, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rosgvardiya, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk
rusya, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rosgvardiya, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk
Rusya Ulusal Muhafızları: Bryansk Bölgesi'ne sızmaya çalışan sabotaj grubunda 10 kişi vardı
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 10 kişilik bir grubun sızmaya çalıştığı, sağ kurtulan kişilerin Ukrayna'nın Çernigov Bölgesi'ne kaçtığı belirtildi.
Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Bryansk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan sabotaj ve keşif grubunda 10 kişi bulunduğunu duyurdu.
Yaya olarak hareket eden sabotaj ve keşif grubunun Klimovsiky mevkiinde zamanında tespit edildiğini bildiren Rosgvardiya, gruba topçu ateşi açıldığını kaydetti.
Rosgvardiya, grubun geri kalanının Ukrayna'nın Çernigov Bölgesi'ne kaçtığını aktardı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.