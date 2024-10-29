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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/firari-fetocu-mahmud-akpinarin-kizi-1-milyon-aboneli-youtuber-cikti-1089817192.html
Firari FETÖ'cü Mahmud Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı
Firari FETÖ'cü Mahmud Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı
Sputnik Türkiye
20 Ekim Pazar günü ABD'de hayatını kaybeden Fethullah Gülen tarafından kurulan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin Avrupa ülkelerindeki yaşantısı sosyal... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T21:43+0300
2024-10-29T21:48+0300
türkiye
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
fetö okulu
fetö medya yapılanması
fetö abileri
fetö okulları
fetö ablaları
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Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışındaki refah içindeki yaşantısı sosyal medyada tepkiye neden oldu.2016 yılında yaşanan darbe sonrası Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin çoğunun yurt dışına kaçtığı, Türkiye'de kalanların ise cezaevlerinde zor şartlarda yaşadığı biliniyordu. Fethullahçı Terör Örgütü üyesi Mahmud Akpınar da yurt dışına kaçan mahrem imamlardan biriydi. Kızı Zeliha Akpınar youtube hesabı ile sosyal medyada gündem halinde geldi. 1 milyon abonesi bulunan genç kızın refah içinde yaşantısı tepkilere neden oldu. Türkiye'ye sık sık tatile gelen Zeliha Akpınar İngiltere'de tıp eğitimi aldı. FETÖ'cünün kızı Emine Zeliha Akpınar İngiltere'de doktorluk yapıyor. Babası firari Mahmud Akpınar ile mezuniyet hazırlığını paylaşan genç kız zengin yaşantısını sosyal platformlarda yayınlıyor. Yayınları takip eden kişiler ise Türkiye'de dini konularda hassaslığı ile bilinen FETÖ mensuplarının yurt dışında dinden uzak yaşamasını iki yüzlülük olarak belirtti.Zeliha Akpınar kimdir?Firari Fethullahçı Terör Örgütü üyesi Mahmud Akpınar'ın kızı olan Zeliha Akpınar İngiltere'de tıp okudu. Mezun olan genç kız doktorluk yaparken youtube üzerinde yayınladığı videolar ile internet ünlüsü oldu. 1 milyon abonesi bulunan Zeliha Akpınar'ın sık sık Türkiye'de tatil yaptığı ifade edildi.Mahmud Akpınar kimdir?Mahmud Akpınar FETÖ üyesi olarak Türkiye'den İngiltere'ye kaçtı. Mavi kategoride aranan mahrem imamın FETÖ yayın organlarında yazılar yazdığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sozde-feto-imami-adil-oksuzun-kacmasina-yardimci-olan-cy-tutuklandi---1087261290.html
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zeliha akpınar kimdir, fetöcü youtuber, fetö youtube, mahmud akpınar kızı
zeliha akpınar kimdir, fetöcü youtuber, fetö youtube, mahmud akpınar kızı

Firari FETÖ'cü Mahmud Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı

21:43 29.10.2024 (güncellendi: 21:48 29.10.2024)
Zeliha Akpınar Instagram
Zeliha Akpınar Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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20 Ekim Pazar günü ABD'de hayatını kaybeden Fethullah Gülen tarafından kurulan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin Avrupa ülkelerindeki yaşantısı sosyal medyada gündem oldu. Firari FETÖ'cü Mahmud Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar youtube kanalı üzerinden yaptığı yayınlar ile 1 milyon aboneye ulaşırken babasını yayına alması ülkede tepkiye neden oldu.
Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışındaki refah içindeki yaşantısı sosyal medyada tepkiye neden oldu.
2016 yılında yaşanan darbe sonrası Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin çoğunun yurt dışına kaçtığı, Türkiye'de kalanların ise cezaevlerinde zor şartlarda yaşadığı biliniyordu. Fethullahçı Terör Örgütü üyesi Mahmud Akpınar da yurt dışına kaçan mahrem imamlardan biriydi. Kızı Zeliha Akpınar youtube hesabı ile sosyal medyada gündem halinde geldi. 1 milyon abonesi bulunan genç kızın refah içinde yaşantısı tepkilere neden oldu. Türkiye'ye sık sık tatile gelen Zeliha Akpınar İngiltere'de tıp eğitimi aldı. FETÖ'cünün kızı Emine Zeliha Akpınar İngiltere'de doktorluk yapıyor. Babası firari Mahmud Akpınar ile mezuniyet hazırlığını paylaşan genç kız zengin yaşantısını sosyal platformlarda yayınlıyor. Yayınları takip eden kişiler ise Türkiye'de dini konularda hassaslığı ile bilinen FETÖ mensuplarının yurt dışında dinden uzak yaşamasını iki yüzlülük olarak belirtti.
Zeliha Akpınar youtube
Zeliha Akpınar youtube - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Zeliha Akpınar youtube

Zeliha Akpınar kimdir?

Firari Fethullahçı Terör Örgütü üyesi Mahmud Akpınar'ın kızı olan Zeliha Akpınar İngiltere'de tıp okudu. Mezun olan genç kız doktorluk yaparken youtube üzerinde yayınladığı videolar ile internet ünlüsü oldu. 1 milyon abonesi bulunan Zeliha Akpınar'ın sık sık Türkiye'de tatil yaptığı ifade edildi.

Mahmud Akpınar kimdir?

Mahmud Akpınar FETÖ üyesi olarak Türkiye'den İngiltere'ye kaçtı. Mavi kategoride aranan mahrem imamın FETÖ yayın organlarında yazılar yazdığı açıklandı.
Adil Öksüz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
TÜRKİYE
Sözde FETÖ imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan C.Y. tutuklandı
26 Ağustos, 10:51
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