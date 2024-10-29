https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/firari-fetocu-mahmud-akpinarin-kizi-1-milyon-aboneli-youtuber-cikti-1089817192.html

Firari FETÖ'cü Mahmud Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı

Firari FETÖ'cü Mahmud Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı

Sputnik Türkiye

20 Ekim Pazar günü ABD'de hayatını kaybeden Fethullah Gülen tarafından kurulan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin Avrupa ülkelerindeki yaşantısı sosyal... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T21:43+0300

2024-10-29T21:43+0300

2024-10-29T21:48+0300

türkiye

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

fetö okulu

fetö medya yapılanması

fetö abileri

fetö okulları

fetö ablaları

fetö/pdy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089816786_0:121:543:426_1920x0_80_0_0_0f0228e4ade101363fd634abb4055657.jpg

Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışındaki refah içindeki yaşantısı sosyal medyada tepkiye neden oldu.2016 yılında yaşanan darbe sonrası Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin çoğunun yurt dışına kaçtığı, Türkiye'de kalanların ise cezaevlerinde zor şartlarda yaşadığı biliniyordu. Fethullahçı Terör Örgütü üyesi Mahmud Akpınar da yurt dışına kaçan mahrem imamlardan biriydi. Kızı Zeliha Akpınar youtube hesabı ile sosyal medyada gündem halinde geldi. 1 milyon abonesi bulunan genç kızın refah içinde yaşantısı tepkilere neden oldu. Türkiye'ye sık sık tatile gelen Zeliha Akpınar İngiltere'de tıp eğitimi aldı. FETÖ'cünün kızı Emine Zeliha Akpınar İngiltere'de doktorluk yapıyor. Babası firari Mahmud Akpınar ile mezuniyet hazırlığını paylaşan genç kız zengin yaşantısını sosyal platformlarda yayınlıyor. Yayınları takip eden kişiler ise Türkiye'de dini konularda hassaslığı ile bilinen FETÖ mensuplarının yurt dışında dinden uzak yaşamasını iki yüzlülük olarak belirtti.Zeliha Akpınar kimdir?Firari Fethullahçı Terör Örgütü üyesi Mahmud Akpınar'ın kızı olan Zeliha Akpınar İngiltere'de tıp okudu. Mezun olan genç kız doktorluk yaparken youtube üzerinde yayınladığı videolar ile internet ünlüsü oldu. 1 milyon abonesi bulunan Zeliha Akpınar'ın sık sık Türkiye'de tatil yaptığı ifade edildi.Mahmud Akpınar kimdir?Mahmud Akpınar FETÖ üyesi olarak Türkiye'den İngiltere'ye kaçtı. Mavi kategoride aranan mahrem imamın FETÖ yayın organlarında yazılar yazdığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sozde-feto-imami-adil-oksuzun-kacmasina-yardimci-olan-cy-tutuklandi---1087261290.html

türkiye

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeliha akpınar kimdir, fetöcü youtuber, fetö youtube, mahmud akpınar kızı