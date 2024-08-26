https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sozde-feto-imami-adil-oksuzun-kacmasina-yardimci-olan-cy-tutuklandi---1087261290.html
Sözde FETÖ imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan C.Y. tutuklandı
Sözde FETÖ imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan C.Y. tutuklandı
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le birlikte saklanan ve kaçmasına yardım eden C.Y. tutuklandı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T10:51+0300
2024-08-26T10:51+0300
2024-08-26T11:32+0300
türkiye
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
adil öksüz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102973/52/1029735247_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_113f3ee1b3520ed100d6e346fa60a278.jpg
FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan C.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.8 yıldır firari şüpheli olarak aranan C.Y'nin, örgüte evlerini temin etme ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım etme faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin, polis denetiminde durdurulan araçtan kaçmaya çalıştığı ve polisin takibi sonucu yakalandığı kaydedildi. C.Y'nin, FETÖ'nün TSK imamı olarak bilinen Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu, Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Üsküdar'da saklandığı evde bir hafta yanında kaldığı ve Öksüz'ü evden alarak Rüştü kod isimli örgüt üyesiyle bir araçla kaçmasına yardım ettiği tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/zerrin-ozerden-cumhurbaskani-erdogan-aciklamasi-seviyorum-dedigim-icin-lince-ugradim-1087258429.html
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fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, adil öksüz
fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, adil öksüz
Sözde FETÖ imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan C.Y. tutuklandı
10:51 26.08.2024 (güncellendi: 11:32 26.08.2024)
FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le birlikte saklanan ve kaçmasına yardım eden C.Y. tutuklandı.
FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan C.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
8 yıldır firari şüpheli olarak aranan C.Y'nin, örgüte evlerini temin etme ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım etme faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin, polis denetiminde durdurulan araçtan kaçmaya çalıştığı ve polisin takibi sonucu yakalandığı kaydedildi.
C.Y'nin, FETÖ'nün TSK imamı olarak bilinen Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu, Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Üsküdar'da saklandığı evde bir hafta yanında kaldığı ve Öksüz'ü evden alarak Rüştü kod isimli örgüt üyesiyle bir araçla kaçmasına yardım ettiği tespit edildi.