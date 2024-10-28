https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/eski-cia-analisti-abd-en-basindan-beri-isin-icindeydi-1089770081.html

Eski CIA analisti: ABD en başından beri işin içindeydi

Eski CIA analisti: ABD en başından beri işin içindeydi

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya en başından beri dahil olduğunu söyleyerek, Batı'nın Rusya için Kuzey Koreli... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T23:34+0300

2024-10-28T23:34+0300

2024-10-28T23:34+0300

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Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya en başından beri dahil olduğunu ifade etti.Johnson, "Yakın zamanda engellenen Ukrayna'nın Rusya'ya karşı sınır ötesi saldırı girişimine katılan yabancı uyruklu militanlar, ister 'resmi bir NATO gücünün parçası' isterse 'paralı asker' olsunlar, bu durum NATO ve Batı'nın çaresizliğini göstermektedir" dedi.Ayrıca esli CIA analisti Johnson, "Batı'nın, NATO ülkelerinin Ukraynalılar adına savaşan personel bulundurduğuna dair kesin bir kanıt var" ifadelerini kullanarak, Batı'nın Rusya için Kuzey Koreli askerlerin savaştığı yönündeki asılsız iddialarını eleştirdi. Johnson, bu başarısız saldırının Ukraynalılar tarafından değil, 'açıkça istihbarat görevlileri tarafından planlandığını' söyledi.Johnson, "CIA'nın Ukrayna'daki temel varlığı, özel harekat olarak bilinen paramiliter bir güçtür. Bu tür görevler ve sabotaj için başından beri oradaydılar ve saldırıları gerçekleştirilecek şekilde eğitildiler" şeklinde konuştu. Son olarak, bu olayın ABD'nin giderek daha fazla dahil olduğunun bir işareti olarak görülmemesi gerektiğini belirten Johnson, "ABD başından beri bu işin içindeydi" diyerek, "Belki de şimdi, bu olay bir kanıt olarak sunulabilir, ama bence gerçek şu ki, ABD başından beri doğrudan bu işin içindeydi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fransiz-uzman-parali-askerler-catismanin-en-basindan-beri-ukrayna-tarafinda-savasiyor-1089769493.html

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