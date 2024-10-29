https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/anitkabir-bugun-saat-kaca-kadar-acik--1089777652.html

Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?

Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e ziyaret oluyor. Peki, Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T09:23+0300

2024-10-29T09:23+0300

2024-10-29T09:23+0300

yaşam

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

anıtkabir

ziyaret

türkiye

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Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.Anıtkabir bugün kaça kadar açık?Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.29 Ekim'de Anıtkabir kaça kadar açık?Her yıl 29 Ekim'de Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211110/anitkabire-ziyaretci-akini-1050660192.html

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