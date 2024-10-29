https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/anitkabir-bugun-saat-kaca-kadar-acik--1089777652.html
Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?
Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e ziyaret oluyor. Peki, Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T09:23+0300
2024-10-29T09:23+0300
2024-10-29T09:23+0300
yaşam
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
anıtkabir
ziyaret
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087479299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1171386fa53ae78826ee861b010c0e5f.jpg
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.Anıtkabir bugün kaça kadar açık?Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.29 Ekim'de Anıtkabir kaça kadar açık?Her yıl 29 Ekim'de Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211110/anitkabire-ziyaretci-akini-1050660192.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087479299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51c05252e9cf34dbcc8de05f8afe9f87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? , 19 ekim anıtkabir, anıtkabir bugün kaça kadar açık, 29 ekim anıtkabir kaça kadar açık, bugün anıtkabir açık mı, anıtkabir ziyaretçi saatleri, 29 ekim anıtkabir ziyaret saatleri
anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? , 19 ekim anıtkabir, anıtkabir bugün kaça kadar açık, 29 ekim anıtkabir kaça kadar açık, bugün anıtkabir açık mı, anıtkabir ziyaretçi saatleri, 29 ekim anıtkabir ziyaret saatleri
Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e ziyaret oluyor. Peki, Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.
Anıtkabir bugün kaça kadar açık?
Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.
29 Ekim'de Anıtkabir kaça kadar açık?
Her yıl 29 Ekim'de Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.