https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/edirnede-yolcu-treni-beton-pompasina-carpti-trendeki-35-yolcu-kapikule-garina-goturuldu-1089774871.html
Edirne'de yolcu treni beton pompasına çarptı: 35 yolcu, Kapıkule Garı’na götürüldü
Edirne'de yolcu treni beton pompasına çarptı: 35 yolcu, Kapıkule Garı’na götürüldü
Sputnik Türkiye
Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T06:37+0300
2024-10-29T06:37+0300
2024-10-29T06:37+0300
türkiye
beton
tren
tren kazası
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İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan beton pompası aracına çarparak durdu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/faciadan-kil-payi-donuldu-van-golu-ekspresi-beton-pompasina-carpti--1089753736.html
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beton, tren, tren kazası
Edirne'de yolcu treni beton pompasına çarptı: 35 yolcu, Kapıkule Garı’na götürüldü
Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.
İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan beton pompası aracına çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.
Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.
Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.