https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/edirnede-yolcu-treni-beton-pompasina-carpti-trendeki-35-yolcu-kapikule-garina-goturuldu-1089774871.html

Edirne'de yolcu treni beton pompasına çarptı: 35 yolcu, Kapıkule Garı’na götürüldü

Edirne'de yolcu treni beton pompasına çarptı: 35 yolcu, Kapıkule Garı’na götürüldü

Sputnik Türkiye

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T06:37+0300

2024-10-29T06:37+0300

2024-10-29T06:37+0300

türkiye

beton

tren

tren kazası

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İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan beton pompası aracına çarparak durdu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/faciadan-kil-payi-donuldu-van-golu-ekspresi-beton-pompasina-carpti--1089753736.html

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beton, tren, tren kazası