https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/faciadan-kil-payi-donuldu-van-golu-ekspresi-beton-pompasina-carpti--1089753736.html

Faciadan kıl payı dönüldü: Van Gölü Ekspresi, beton pompasına çarptı

Faciadan kıl payı dönüldü: Van Gölü Ekspresi, beton pompasına çarptı

Sputnik Türkiye

Muş'ta Tatvan - Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi, mikserli beton pompasına çarptı. Kazada makinist hayatını kaybetti. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T14:41+0300

2024-10-28T14:41+0300

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türkiye

tren kazası

van

tatvan

beton mikseri

van gölü ekspresi

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Muş Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı. Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinistte yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/avrupa-parlamentosu-milletvekillerini-tasiyan-trende-patlama-1089077068.html

türkiye

van

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