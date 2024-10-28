https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/faciadan-kil-payi-donuldu-van-golu-ekspresi-beton-pompasina-carpti--1089753736.html
Faciadan kıl payı dönüldü: Van Gölü Ekspresi, beton pompasına çarptı
Faciadan kıl payı dönüldü: Van Gölü Ekspresi, beton pompasına çarptı
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Muş'ta Tatvan - Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi, mikserli beton pompasına çarptı. Kazada makinist hayatını kaybetti. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T14:41+0300
2024-10-28T14:41+0300
2024-10-28T14:41+0300
türkiye
tren kazası
van
tatvan
beton mikseri
van gölü ekspresi
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Muş Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı. Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinistte yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/avrupa-parlamentosu-milletvekillerini-tasiyan-trende-patlama-1089077068.html
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van gölü ekspresi son dakika, van gölü ekspresi turu, van gölü ekspresi kaz,
van gölü ekspresi son dakika, van gölü ekspresi turu, van gölü ekspresi kaz,
Faciadan kıl payı dönüldü: Van Gölü Ekspresi, beton pompasına çarptı
Muş'ta Tatvan - Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi, mikserli beton pompasına çarptı. Kazada makinist hayatını kaybetti.
Muş Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı. Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinistte yaralandı.
Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.