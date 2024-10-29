https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/dunyanin-en-iyi-balik-sefi-michael-wallenberg-turkiyede-trafik-kazasinda-oldu-1089789383.html

Dünyanın en iyi balık şefi Michael Wallenberg Türkiye’de trafik kazasında öldü

Dünyanın en iyi balık şefi Michael Wallenberg Türkiye’de trafik kazasında öldü

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg Türkiye’de geçirdiği trafik kazasında öldü. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T12:33+0300

2024-10-29T12:33+0300

2024-10-29T12:33+0300

yaşam

şef

michael wallenberg

trafik kazası

istanbul

karavan

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Karavanıyla Türkiye’de bulunan Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg kurtarılamadı. Karavanı ile seyahat ediyorduÜnlü şefin karavanıyla İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğunu ve onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortak tarafından doğrulandı.Michael Wollenberg kimdir?Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu.Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

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