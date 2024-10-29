https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/dunyanin-en-iyi-balik-sefi-michael-wallenberg-turkiyede-trafik-kazasinda-oldu-1089789383.html
Dünyanın en iyi balık şefi Michael Wallenberg Türkiye’de trafik kazasında öldü
Dünyanın en iyi balık şefi Michael Wallenberg Türkiye’de trafik kazasında öldü
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg Türkiye’de geçirdiği trafik kazasında öldü. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T12:33+0300
2024-10-29T12:33+0300
2024-10-29T12:33+0300
yaşam
şef
michael wallenberg
trafik kazası
istanbul
karavan
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Karavanıyla Türkiye’de bulunan Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg kurtarılamadı. Karavanı ile seyahat ediyorduÜnlü şefin karavanıyla İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğunu ve onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortak tarafından doğrulandı.Michael Wollenberg kimdir?Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu.Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html
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michael wallenberg, michael wallenberg kimdir, michael wallenberg öldü mü,michael wallenberg trafik kazası
michael wallenberg, michael wallenberg kimdir, michael wallenberg öldü mü,michael wallenberg trafik kazası
Dünyanın en iyi balık şefi Michael Wallenberg Türkiye’de trafik kazasında öldü
Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg Türkiye’de geçirdiği trafik kazasında öldü.
Karavanıyla Türkiye’de bulunan Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg kurtarılamadı.
Karavanı ile seyahat ediyordu
Ünlü şefin karavanıyla İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğunu ve onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortak tarafından doğrulandı.
Michael Wollenberg kimdir?
Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu.
Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.