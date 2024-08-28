https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tarih-verildi-egedeki-antik-kentler-50-yil-icinde-risk-altinda-olacak-1087357353.html
Tarih verildi: Ege'deki antik kentler 50 yıl içinde risk altında olacak
Tarih verildi: Ege'deki antik kentler 50 yıl içinde risk altında olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye ve Yunanistan'ın kıyı şeridi boyunca yer alan antik kentlerin üçte birinden fazlası su altında kalma riski... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T09:46+0300
2024-08-28T09:46+0300
2024-08-28T09:46+0300
türkiye
iklim değişikliği
antik kent
türkiye
yunanistan
muğla
izmir
dumlupınar
unesco
deniz seviyesi
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Yapılan yeni bir araştırmada, Türkiye ve Yunanistan'ın kıyı şeridi boyunca yer alan 'antik kentlerin' yarısından fazlasının, deniz seviyelerinin yükselmesiyle içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar su altında kalma riskinin 'çok yüksek' olduğu saptandı.Küresel ısınmanın artmasıyla buz tabakaların ve buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyeleri yükseliyor. Mikanos yakınlarında bulunan Delos adası gibi bazı tarihi alanlar, artan su baskınlarıyla yapısal hasar görüyor.Bu tarihi bölgelerin çoğu UNESCO tarafından koruma altına alındı.Ege'de bulunan antik kentlerin üçte birinden fazla tehdit altındaJeolog Enes Zengin tarafından yürütülen çalışma, ABD Ulusal Okyanus Servisi'nin 2022 Deniz Seviyesi Yükselişi Teknik Raporu'ndan alınan veriler kullanılarak yürütüldü.Deniz seviyesinin yükselmesi üzerine yapılan tahminlere göre çok yüksekten çok düşüğe değişen risk sınıflarına sahip beş farklı senaryo için 'su baskını risk haritaları' oluşturdu.Çalışma kapsamında, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kıyılarındaki 464 tarihi alanın hasar görme olasılığı değerlendirildi.Muğla ilindeki Knidos ve Kaunos antik kentleri ile İzmir ilindeki Liman kenti Elaia, en yüksek risk altındaÇalışmada, kıyı şeridi boyunca 147 arkeolojik alan, kale, hisar, kule, köprü, nekropol veya harabenin en iyi senaryoda bile, önümüzdeki 50 yıl içinde bir miktar risk altında olacağı sonucuna varıldı.Analiz edilen 464 alandan 34'ünün 'çok yüksek' risk altında, 19'unun 'yüksek' risk altında ve 27'sinin 'orta' risk altında olduğu düşünülüyor.Türkiye'deki en çok tehlike altındaki alanlar, güneydeki Muğla ilindeki Knidos ve Kaunos antik kentleri ile batıdaki İzmir ilindeki antik liman kenti Elaia. Bu alanlar, deniz seviyesinin bir metre yükselmesiyle kısmen veya tamamen su altında kaybolabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/meksikadaki-unlu-antik-piramit-coktu-bin-yillik-kotu-alamet-korkusu-bolgeyi-sardi-1087052802.html
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yunanistan
muğla
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iklim değişikliği, antik kent, türkiye, yunanistan, muğla, izmir, dumlupınar, unesco, deniz seviyesi
iklim değişikliği, antik kent, türkiye, yunanistan, muğla, izmir, dumlupınar, unesco, deniz seviyesi
Tarih verildi: Ege'deki antik kentler 50 yıl içinde risk altında olacak
Türkiye'de yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye ve Yunanistan'ın kıyı şeridi boyunca yer alan antik kentlerin üçte birinden fazlası su altında kalma riski 'çok yüksek'. Küresel ısınmaya bağlı eriyen buzullar deniz seviyelerini arttırarak tarihi bölgelerin su altında kalma riskini arttırıyor.
Yapılan yeni bir araştırmada, Türkiye ve Yunanistan'ın kıyı şeridi boyunca yer alan 'antik kentlerin' yarısından fazlasının, deniz seviyelerinin yükselmesiyle içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar su altında kalma riskinin 'çok yüksek' olduğu saptandı.
Küresel ısınmanın artmasıyla buz tabakaların ve buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyeleri yükseliyor. Mikanos yakınlarında bulunan Delos adası gibi bazı tarihi alanlar, artan su baskınlarıyla yapısal hasar görüyor.
Bu tarihi bölgelerin çoğu UNESCO tarafından koruma altına alındı.
Ege'de bulunan antik kentlerin üçte birinden fazla tehdit altında
Jeolog Enes Zengin tarafından yürütülen çalışma, ABD Ulusal Okyanus Servisi'nin 2022 Deniz Seviyesi Yükselişi Teknik Raporu'ndan alınan veriler kullanılarak yürütüldü.
Deniz seviyesinin yükselmesi üzerine yapılan tahminlere göre çok yüksekten çok düşüğe değişen risk sınıflarına sahip beş farklı senaryo için 'su baskını risk haritaları' oluşturdu.
Çalışma kapsamında, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kıyılarındaki 464 tarihi alanın hasar görme olasılığı değerlendirildi.
Muğla ilindeki Knidos ve Kaunos antik kentleri ile İzmir ilindeki Liman kenti Elaia, en yüksek risk altında
Çalışmada, kıyı şeridi boyunca 147 arkeolojik alan, kale, hisar, kule, köprü, nekropol veya harabenin en iyi senaryoda bile, önümüzdeki 50 yıl içinde bir miktar risk altında olacağı sonucuna varıldı.
Analiz edilen 464 alandan 34'ünün 'çok yüksek' risk altında, 19'unun 'yüksek' risk altında ve 27'sinin 'orta' risk altında olduğu düşünülüyor.
Türkiye'deki en çok tehlike altındaki alanlar, güneydeki Muğla ilindeki Knidos ve Kaunos antik kentleri ile batıdaki İzmir ilindeki antik liman kenti Elaia. Bu alanlar, deniz seviyesinin bir metre yükselmesiyle kısmen veya tamamen su altında kaybolabilir.