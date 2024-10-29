https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/derbi-sonrasi-muhabir-emre-kaplana-saldiran-kisi-gozaltinda-1089782151.html
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumrukla saldıran kişi gözaltında
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumrukla saldıran kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği belirtilen şüpheli S.G. gözaltına alındı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T10:21+0300
2024-10-29T10:21+0300
2024-10-29T10:23+0300
türkiye
emre kaplan
galatasaray
beşiktaş
darp
hasan arat
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Ne olmuştu?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/muhabir-emre-kaplana-yumruklu-saldiri-1089770864.html
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emre kaplan, galatasaray, beşiktaş, darp, hasan arat
emre kaplan, galatasaray, beşiktaş, darp, hasan arat
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumrukla saldıran kişi gözaltında
10:21 29.10.2024 (güncellendi: 10:23 29.10.2024)
Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği belirtilen şüpheli S.G. gözaltına alındı. S.G hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.
Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.
Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.
Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.
Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.