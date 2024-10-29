https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cumhuriyet-bayraminda-dunyaya-geldiler-kugulu-parkta-bes-bebek-kugu-dogdu-1089803355.html
Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldiler: Kuğulu Park'ta beş bebek kuğu doğdu
Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldiler: Kuğulu Park'ta beş bebek kuğu doğdu
Sputnik Türkiye
Ankara Kuğulu Park'ta Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya gelen beş bebek kuğu büyük sevinç yaşattı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T16:33+0300
2024-10-29T16:33+0300
2024-10-29T16:33+0300
yaşam
ankara
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
kuğulu park
kuğu
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Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir mutluluk daha yaşadı. Cumhuriyet'in 101. yılında beş bebek kuğu dünyaya geldi. Gri kuğu yavrularını görenler büyük mutluluk yaşarken bebek kuğuların sağlıklarının iyi olduğu belirtildi.Ziyaretçilerin ilgisi yoğunKuğulu Park'a gelen Efe Aras Kızılarslan, "Kuğular her alanda aşkı temsil ediyorlar. Yavruladığını duyduk buraya geldik. Mutlu oldum görünce. Zamanında bizim de çiftlik tarzında bir yerimiz vardı. Çok hoş oldu zaten Kuğulu Park'ın temsilcileri onlar. Çok mutlu oldum gördüğüme. Çok tatlılar" ifadelerini kullandı.Kerem Taban isimli ziyaretçi de "Kuğular güzel hayvanlar. Kuğulu Park Ankara'nın merkezlerinden bir tanesi. Kuğuların yeni fotoğraflarını çekebilmek açısından iyi olmuş" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kugulu-parkta-kugular-kavga-etti-belediye-careyi-araya-tel-orgu-cekmekte-buldu-1087383571.html
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kuğulu park, ankara kuğulu park, bebek kuğu
kuğulu park, ankara kuğulu park, bebek kuğu
Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldiler: Kuğulu Park'ta beş bebek kuğu doğdu
Ankara Kuğulu Park'ta Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya gelen beş bebek kuğu büyük sevinç yaşattı.
Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir mutluluk daha yaşadı. Cumhuriyet'in 101. yılında beş bebek kuğu dünyaya geldi. Gri kuğu yavrularını görenler büyük mutluluk yaşarken bebek kuğuların sağlıklarının iyi olduğu belirtildi.
Ziyaretçilerin ilgisi yoğun
Kuğulu Park'a gelen Efe Aras Kızılarslan, "Kuğular her alanda aşkı temsil ediyorlar. Yavruladığını duyduk buraya geldik. Mutlu oldum görünce. Zamanında bizim de çiftlik tarzında bir yerimiz vardı. Çok hoş oldu zaten Kuğulu Park'ın temsilcileri onlar. Çok mutlu oldum gördüğüme. Çok tatlılar" ifadelerini kullandı.
Kerem Taban isimli ziyaretçi de "Kuğular güzel hayvanlar. Kuğulu Park Ankara'nın merkezlerinden bir tanesi. Kuğuların yeni fotoğraflarını çekebilmek açısından iyi olmuş" dedi.