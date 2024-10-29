https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cumhuriyet-bayraminda-dunyaya-geldiler-kugulu-parkta-bes-bebek-kugu-dogdu-1089803355.html

Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldiler: Kuğulu Park'ta beş bebek kuğu doğdu

Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldiler: Kuğulu Park'ta beş bebek kuğu doğdu

Sputnik Türkiye

Ankara Kuğulu Park'ta Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya gelen beş bebek kuğu büyük sevinç yaşattı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:33+0300

2024-10-29T16:33+0300

2024-10-29T16:33+0300

yaşam

ankara

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

kuğulu park

kuğu

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Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir mutluluk daha yaşadı. Cumhuriyet'in 101. yılında beş bebek kuğu dünyaya geldi. Gri kuğu yavrularını görenler büyük mutluluk yaşarken bebek kuğuların sağlıklarının iyi olduğu belirtildi.Ziyaretçilerin ilgisi yoğunKuğulu Park'a gelen Efe Aras Kızılarslan, "Kuğular her alanda aşkı temsil ediyorlar. Yavruladığını duyduk buraya geldik. Mutlu oldum görünce. Zamanında bizim de çiftlik tarzında bir yerimiz vardı. Çok hoş oldu zaten Kuğulu Park'ın temsilcileri onlar. Çok mutlu oldum gördüğüme. Çok tatlılar" ifadelerini kullandı.Kerem Taban isimli ziyaretçi de "Kuğular güzel hayvanlar. Kuğulu Park Ankara'nın merkezlerinden bir tanesi. Kuğuların yeni fotoğraflarını çekebilmek açısından iyi olmuş" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kugulu-parkta-kugular-kavga-etti-belediye-careyi-araya-tel-orgu-cekmekte-buldu-1087383571.html

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kuğulu park, ankara kuğulu park, bebek kuğu