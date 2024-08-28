https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kugulu-parkta-kugular-kavga-etti-belediye-careyi-araya-tel-orgu-cekmekte-buldu-1087383571.html
Kuğulu Park'ta 'kuğular' kavga etti, belediye çareyi araya tel örgü çekmekte buldu
Kuğulu Park'ta 'kuğular' kavga etti, belediye çareyi araya tel örgü çekmekte buldu
Sputnik Türkiye
Ankara Kuğulu Park'ta son zamanlarda kuğuların yavrularını korumak için sürekli kavga edip birbirlerine zarar vermesi üzerine yetkililer harekete geçti, tel... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T17:41+0300
2024-08-28T17:41+0300
2024-08-28T17:41+0300
yaşam
ankara
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çankaya belediyesi
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Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulu Park'ta uzun süredir aynı ortamı paylaşan kuğular arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Yetişkin anne ve baba kuğuların yeni doğan yavrularını, geçen yıl dünyaya getirdikleri yavrularının saldırılarından korumaya çalışması ve bölgelerini sahiplenmeleri sebebiyle yaşanan kavgalar, belediye ekiplerinin tel örgü önlemiyle engellendi.Vatandaşlardan 'bırakın kuğular kavuşsun' çağrısıTel örgünün farklı taraflarında olmalarına rağmen devamlı karşı karşıya gelen kuğular, parka gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Tel örgülerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyada, "Bırakın kuğular kavuşsun", "Telleri kaldırın" şeklinde paylaşımlar yaptı.Onları korumak amaçlı biz bu telleri çekmek durumundayızÇankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Şehriban Yağız ise tamamen kuğuları korumak için böyle bir önlem almak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi: 'Siyahla beyazla ilgisi yok bu olayın'Durumun, sosyal medya hesaplarına 'siyah kuğularla beyaz kuğuların kavgası' şeklinde yansımasının doğru olmadığını belirten Yağız, "Siyah kuğu ve beyaz kuğu fark etmez. Kuğu çok hassas bir türdür. Sabah arkadaşlarımız, iki beyaz kuğunun kavga ettiğini çekmişler. Siyahla beyazla ilgisi yok bu olayın." dedi.Yağız, kavga bittiği zaman telleri kaldıracaklarını vurgulayarak, "Arada bir telleri kaldıracağız, eğer kavga etmiyorlarsa, beraber yaşayabiliyorlarsa sıkıntı olmayacak, o zaman kaldıracağız tamamen." ifadesini kullandı.Havuzun içerisinde bir beyaz kuğunun da diğerlerinden tel örgüyle ayrıldığını anlatan Yağız, "O kuğumuz yalnız kaldı, ona bir eş bulacağız. Şu anda eşi yok, ondan dolayı agresif. Kuğular tek başlarına yaşayamazlar, yaşamlarını çift olarak devam ettirmek isterler." diye konuştu.'Amacımız kuğuların yaşamasını sağlamak'Yağız, parka gelen vatandaşların tellerin kaldırılmasını istediğini ve "Kuğular buluşmak istiyor, siz neden onları ayırıyorsunuz?" dediklerini aktararak, "Amacımız kuğuları ayırmak değil, kuğuların yaşamasını sağlamak. Geçen yılın yavru kuğularından bu yılki yavrularını korumaya çalışıyor anne baba." değerlendirmesinde bulundu.Kuğulu Park'ta hayvanların bakımından sorumlu Erkan Yıldırım ise kuğuların her dönem yavru verdiğini ve yeni yavruları diğer kuğulardan korumak adına tel çektiklerini anlattı.Yıldırım, geçen yıl 5 yavru doğduğunu belirterek, "Yavrular büyüdükçe anne bu sefer onları dışladı. Bunlar dönemsel olarak belli bir seviyeye geldiklerinde anne 'Sen kendini koruyup farklı bir alana geçebilirsin' diyor. Bu süreçte de diğer yavrularını yetiştiriyor, suya indiriyor. Buradaki kuğular 8-9 aydır beraber. Kış aylarına yakın yeni bir döllenme dönemi olur." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/kugulu-parkta-dunyaya-gelen-5-siyah-kugu-yavrusu-ziyaretcilerin-ilgi-odagi-oldu-1081925146.html
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ankara, kuğulu park, çankaya belediyesi, kuğu
ankara, kuğulu park, çankaya belediyesi, kuğu
Kuğulu Park'ta 'kuğular' kavga etti, belediye çareyi araya tel örgü çekmekte buldu
Ankara Kuğulu Park'ta son zamanlarda kuğuların yavrularını korumak için sürekli kavga edip birbirlerine zarar vermesi üzerine yetkililer harekete geçti, tel örgü çekti.
Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulu Park'ta uzun süredir aynı ortamı paylaşan kuğular arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Yetişkin anne ve baba kuğuların yeni doğan yavrularını, geçen yıl dünyaya getirdikleri yavrularının saldırılarından korumaya çalışması ve bölgelerini sahiplenmeleri sebebiyle yaşanan kavgalar, belediye ekiplerinin tel örgü önlemiyle engellendi.
Vatandaşlardan 'bırakın kuğular kavuşsun' çağrısı
Tel örgünün farklı taraflarında olmalarına rağmen devamlı karşı karşıya gelen kuğular, parka gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Tel örgülerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyada, "Bırakın kuğular kavuşsun", "Telleri kaldırın" şeklinde paylaşımlar yaptı.
Onları korumak amaçlı biz bu telleri çekmek durumundayız
Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Şehriban Yağız ise tamamen kuğuları korumak için böyle bir önlem almak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:
Kuğular arasında zaman zaman alanlarını, eşini ve yavrularını korumak amaçlı anlaşmazlıklar olabiliyor. Çekmediğimiz zaman inanılmaz kavgalar çıkıyor, boyunlarına vuruyorlar ve ölüme kadar sebebiyet verebiliyor. Geçmiş yıllarda biz bunları yaşadık. O kadar çok agresif davranışlar sergiliyorlar ki, stresten, gürültüden, vatandaşların davranışlarından, köpek saldırısından olabiliyor. Bunlar çok narin kuşlarımız. Onları korumak amaçlı biz bu telleri çekmek durumundayız. Onların yaşamasını istiyoruz."
'Siyahla beyazla ilgisi yok bu olayın'
Durumun, sosyal medya hesaplarına 'siyah kuğularla beyaz kuğuların kavgası' şeklinde yansımasının doğru olmadığını belirten Yağız, "Siyah kuğu ve beyaz kuğu fark etmez. Kuğu çok hassas bir türdür. Sabah arkadaşlarımız, iki beyaz kuğunun kavga ettiğini çekmişler. Siyahla beyazla ilgisi yok bu olayın." dedi.
Yağız, kavga bittiği zaman telleri kaldıracaklarını vurgulayarak, "Arada bir telleri kaldıracağız, eğer kavga etmiyorlarsa, beraber yaşayabiliyorlarsa sıkıntı olmayacak, o zaman kaldıracağız tamamen." ifadesini kullandı.
Havuzun içerisinde bir beyaz kuğunun da diğerlerinden tel örgüyle ayrıldığını anlatan Yağız, "O kuğumuz yalnız kaldı, ona bir eş bulacağız. Şu anda eşi yok, ondan dolayı agresif. Kuğular tek başlarına yaşayamazlar, yaşamlarını çift olarak devam ettirmek isterler." diye konuştu.
'Amacımız kuğuların yaşamasını sağlamak'
Yağız, parka gelen vatandaşların tellerin kaldırılmasını istediğini ve "Kuğular buluşmak istiyor, siz neden onları ayırıyorsunuz?" dediklerini aktararak, "Amacımız kuğuları ayırmak değil, kuğuların yaşamasını sağlamak. Geçen yılın yavru kuğularından bu yılki yavrularını korumaya çalışıyor anne baba." değerlendirmesinde bulundu.
Kuğulu Park'ta hayvanların bakımından sorumlu Erkan Yıldırım ise kuğuların her dönem yavru verdiğini ve yeni yavruları diğer kuğulardan korumak adına tel çektiklerini anlattı.
Kuğuların birbirine zarar vermesi bitince telleri kaldıracaklarını dile getiren Yıldırım, "Birbirlerine uyum süreci oldu mu olmadı mı, tekrar birbirlerine zarar verince telleri yeniden çekmek zorunda kalıyoruz. Kuğular birbirlerine ciddi anlamda zarar verecek konuma gelirse, 1 gün de olabiliyor 1 hafta da olabiliyor bu dönem." diye konuştu.
Yıldırım, geçen yıl 5 yavru doğduğunu belirterek, "Yavrular büyüdükçe anne bu sefer onları dışladı. Bunlar dönemsel olarak belli bir seviyeye geldiklerinde anne 'Sen kendini koruyup farklı bir alana geçebilirsin' diyor. Bu süreçte de diğer yavrularını yetiştiriyor, suya indiriyor. Buradaki kuğular 8-9 aydır beraber. Kış aylarına yakın yeni bir döllenme dönemi olur." ifadelerini kullandı.