https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/erdogan-tusasta-konusuyor-bu-tur-hain-saldirilar-bizi-yolumuzdan-geri-ceviremez-1089804345.html
Erdoğan TUSAŞ'ta konuştu: Terörün olmadığı ülke hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz
Erdoğan TUSAŞ'ta konuştu: Terörün olmadığı ülke hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Terörün... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:02+0300
2024-10-29T17:02+0300
2024-10-29T17:20+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
tusaş
gökbey
tusaş terör saldırısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına ve terörle mücadeleye dair mesajlar verdi. Erdoğan "Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez" dedi.'Silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini Türk şirketleri gerçekleştirdi'Erdoğan, savunma sanayisindeki son adımları da anlattı:T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni: Zahide Güçlü anlamlı kılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici'yi de hatırlattı:
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Erdoğan TUSAŞ'ta konuştu: Terörün olmadığı ülke hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz
17:02 29.10.2024 (güncellendi: 17:20 29.10.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına ve terörle mücadeleye dair mesajlar verdi. Erdoğan "Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez" dedi.
TUSAŞ'ın kahramanlarına teşekkür ediyorum
Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez
"İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz
Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik
(TUSAŞ saldırısı) Bu tür kalleş, hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Bölgemizin, ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur
Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör baronları ve onları taşeron olarak kullananların oyununa gelmeyeceğiz
Onların 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz olacak. Bizde niye yok demeyeceğiz, bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız
'Silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini Türk şirketleri gerçekleştirdi'
Erdoğan, savunma sanayisindeki son adımları da anlattı:
İHA pazarında dünyanın en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini Türk şirketleri gerçekleştirdi
T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni: Zahide Güçlü anlamlı kılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici'yi de hatırlattı:
Gökbey'in hikayesini daha anlamlı kılan, şehit Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır.