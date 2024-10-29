Erdoğan TUSAŞ'ta konuştu: Terörün olmadığı ülke hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz

TUSAŞ'ın kahramanlarına teşekkür ediyorum TUSAŞ'ın kahramanlarına teşekkür ediyorum

Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez

"İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz "İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz

Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik

(TUSAŞ saldırısı) Bu tür kalleş, hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Bölgemizin, ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur (TUSAŞ saldırısı) Bu tür kalleş, hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Bölgemizin, ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur

Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör baronları ve onları taşeron olarak kullananların oyununa gelmeyeceğiz Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör baronları ve onları taşeron olarak kullananların oyununa gelmeyeceğiz