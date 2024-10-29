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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: 'Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: 'Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törenlere... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz." diye yazdı. Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yüksek Yargı üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.'Yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır'Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/erdogandan-cumhuriyet-bayrami-mesaji-mucadelemizi-ne-teror-orgutu-ne-de-onlari-simartan-1089781866.html
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29 ekim cumhuriyet bayramı,
29 ekim cumhuriyet bayramı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: 'Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz'

12:01 29.10.2024 (güncellendi: 12:02 29.10.2024)
© Emin SansarAnıtkabir
Anıtkabir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törenlere katıldı.
Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz." diye yazdı.
Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yüksek Yargı üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
© Emin SansarAnıtkabir
Anıtkabir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Anıtkabir
© Emin Sansar

'Yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır'

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.
Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.”

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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