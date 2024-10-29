https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cin-medyasi-putin-muzaffer-bir-sekilde-yeni-finansal-sistem-ve-adil-dunya-duzen-yanlilarini-1089773932.html
Çin medyası: Putin, muzaffer bir şekilde yeni finansal sistem ve adil dünya düzen yanlılarını etrafında topladı
Çin medyası: Putin, muzaffer bir şekilde yeni finansal sistem ve adil dünya düzen yanlılarını etrafında topladı
Sputnik Türkiye
Çin gazetesi South China Morning Post'ta kaleme alınan bir yazıda, yaptırımların Rusya ekonomisini beklenen ölçüde etkilemediği ve Rusya'nın dayanıklılığına... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T21:11+0300
2024-10-29T21:11+0300
2024-10-29T21:11+0300
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Çin'de yayın yapan South China Morning Post'un haberinde, ABD yetkililerinin beklentilerinin aksine, Rusya'ya karşı uygulanan yüzlerce yaptırımın Küba ve Venezüella'da olduğu gibi Rusya ekonomisini çökertmeyi başaramadığı ve buna ek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muzaffer bir şekilde yeni bir finansal sistemi ve adil bir dünya düzeni taraftarlarını kendisi etrafında topladığı dile getirildi.Haberde, “Ülke ekonomisinin hızla yeniden yapılanması ve yükselişi gerçekten şaşırtıcı bir olgu. Onlar, kendilerini Rusya'nın ayağı yere sağlam basmayan bir dev olduğuna ikna etmiştiler ancak her şey tam tersi oldu” cümlesi yer aldı.ABD yaptırımlarına karşı koyan Rusya'nın dayanıklılığını değerlendirirken Washington'un yapılan hatayı hala kabul etmeyi reddettiğini de belirten yazar, Moskova'ya karşı alınan bu önlemlerin sadece diğer ülkeleri alarma geçirdiğini Washington ile Brüksel'in 'hoşnutsuzluğunun' nasıl sonuçlanabileceğine dair bir 'uyarı' olduğunu dile getirdi.Yazar kaleme aldığı yazıda ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'dan Arap ülkelerine, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar sayısız ülkeyle yeni bir dünya düzeni fikrini paylaşarak pek çok gizli müttefik kazanmış olduğunu da ifade etti.'Batı'nın övülen birliği gözlerimizin önünde parçalanıyor'Yazar, Batı'nın Rusya'yı bir 'izole edilmiş bir ülke' haline getirmeyi nasıl başaramadığına örnek olarak ise Kazan'da 32 ülkeden delegasyonların katıldığı BRICS Zirvesi'ni göstererek "Batı'nın övülen birliği gözlerimizin önünde parçalanıyor" cümlesinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/eski-abdli-albay-ukrayna-sabotaj-birimindeki-yabanci-askerler-kievin-asker-acigina-isaret-ediyor-1089772580.html
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rusya, vladimir putin, çin, batı, yaptırım, brics
rusya, vladimir putin, çin, batı, yaptırım, brics
Çin medyası: Putin, muzaffer bir şekilde yeni finansal sistem ve adil dünya düzen yanlılarını etrafında topladı
Çin gazetesi South China Morning Post'ta kaleme alınan bir yazıda, yaptırımların Rusya ekonomisini beklenen ölçüde etkilemediği ve Rusya'nın dayanıklılığına ilişkin Batı tarafından yapılan değerlendirmenin 'hatalı' olduğu dile getirildi.
Çin'de yayın yapan South China Morning Post'un haberinde, ABD yetkililerinin beklentilerinin aksine, Rusya'ya karşı uygulanan yüzlerce yaptırımın Küba ve Venezüella'da olduğu gibi Rusya ekonomisini çökertmeyi başaramadığı ve buna ek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muzaffer bir şekilde yeni bir finansal sistemi ve adil bir dünya düzeni taraftarlarını kendisi etrafında topladığı dile getirildi.
Haberde, “Ülke ekonomisinin hızla yeniden yapılanması ve yükselişi gerçekten şaşırtıcı bir olgu. Onlar, kendilerini Rusya'nın ayağı yere sağlam basmayan bir dev olduğuna ikna etmiştiler ancak her şey tam tersi oldu” cümlesi yer aldı.
ABD yaptırımlarına karşı koyan Rusya'nın dayanıklılığını değerlendirirken Washington'un yapılan hatayı hala kabul etmeyi reddettiğini de belirten yazar, Moskova'ya karşı alınan bu önlemlerin sadece diğer ülkeleri alarma geçirdiğini Washington ile Brüksel'in 'hoşnutsuzluğunun' nasıl sonuçlanabileceğine dair bir 'uyarı' olduğunu dile getirdi.
Yazar kaleme aldığı yazıda ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'dan Arap ülkelerine, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar sayısız ülkeyle yeni bir dünya düzeni fikrini paylaşarak pek çok gizli müttefik kazanmış olduğunu da ifade etti.
'Batı'nın övülen birliği gözlerimizin önünde parçalanıyor'
Yazar, Batı'nın Rusya'yı bir 'izole edilmiş bir ülke' haline getirmeyi nasıl başaramadığına örnek olarak ise Kazan'da 32 ülkeden delegasyonların katıldığı BRICS Zirvesi'ni göstererek "Batı'nın övülen birliği gözlerimizin önünde parçalanıyor" cümlesinin altını çizdi.