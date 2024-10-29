https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cin-gurcu-halkinin-secimine-saygi-duyuyoruz-1089795310.html

Çin: Gürcü halkının seçimine saygı duyuyoruz

Çin: Gürcü halkının seçimine saygı duyuyoruz

Sputnik Türkiye

Gürcistan seçimlerinde Gürcü Rüyası Parti'sinin yüzde 53.93 oyla galip gelmesi sonrasında Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili, halkı seçim sonuçlarını... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T14:32+0300

2024-10-29T14:32+0300

2024-10-29T14:32+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

gürcü rüyası

çin halk cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089795066_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f2b977eb177b112baaa4d2ca7174e5a1.jpg

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oyla galip geldi ve dört muhalefet partisi birlikte toplamda yüzde 37.78 oy aldı. Ancak muhalefet, Seçim Komisyonu'nun verilerine itiraz etti. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili ise halkı seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.Gelişmeler sonrasında bugün günlük basını bilgilendirme toplantısında konuya değinen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gürcistan seçimleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/parlamento-baskani-papuasvili-batiyi-isaret-ederek-uyardi-yabancilar-gurcistan-secimlerine-mudahale-1088403257.html

gürcistan

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, çin halk cumhuriyeti