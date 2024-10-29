https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cin-gurcu-halkinin-secimine-saygi-duyuyoruz-1089795310.html
Çin: Gürcü halkının seçimine saygı duyuyoruz
Çin: Gürcü halkının seçimine saygı duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Gürcistan seçimlerinde Gürcü Rüyası Parti'sinin yüzde 53.93 oyla galip gelmesi sonrasında Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili, halkı seçim sonuçlarını... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T14:32+0300
2024-10-29T14:32+0300
2024-10-29T14:32+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
gürcü rüyası
çin halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089795066_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f2b977eb177b112baaa4d2ca7174e5a1.jpg
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oyla galip geldi ve dört muhalefet partisi birlikte toplamda yüzde 37.78 oy aldı. Ancak muhalefet, Seçim Komisyonu'nun verilerine itiraz etti. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili ise halkı seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.Gelişmeler sonrasında bugün günlük basını bilgilendirme toplantısında konuya değinen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gürcistan seçimleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/parlamento-baskani-papuasvili-batiyi-isaret-ederek-uyardi-yabancilar-gurcistan-secimlerine-mudahale-1088403257.html
gürcistan
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089795066_60:0:937:658_1920x0_80_0_0_9616446c53bbf0241fd08f46ebd2960b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, çin halk cumhuriyeti
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, çin halk cumhuriyeti
Çin: Gürcü halkının seçimine saygı duyuyoruz
Gürcistan seçimlerinde Gürcü Rüyası Parti'sinin yüzde 53.93 oyla galip gelmesi sonrasında Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili, halkı seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan seçimleriyle ilgili "Gürcü halkının seçimine saygı duyuyor ve ülkeye istikrar ve refah diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oyla galip geldi ve dört muhalefet partisi birlikte toplamda yüzde 37.78 oy aldı. Ancak muhalefet, Seçim Komisyonu'nun verilerine itiraz etti. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zürabişvili ise halkı seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.
Gelişmeler sonrasında bugün günlük basını bilgilendirme toplantısında konuya değinen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gürcistan seçimleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Gürcistan sorunsuz bir parlamento seçimi gerçekleştirdi. Gürcü halkının tercihine saygı duyuyoruz ve ülkeye içtenlikle istikrar ve refah diliyoruz. Çin, ikili ilişkileri daha da ilerletmek için Gürcistan ile çalışmaya hazırdır."