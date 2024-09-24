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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/parlamento-baskani-papuasvili-batiyi-isaret-ederek-uyardi-yabancilar-gurcistan-secimlerine-mudahale-1088403257.html
Parlamento Başkanı Papuaşvili Batı'yı işaret ederek uyardı: 'Yabancılar, Gürcistan seçimlerine müdahale ediyor'
Parlamento Başkanı Papuaşvili Batı'yı işaret ederek uyardı: 'Yabancılar, Gürcistan seçimlerine müdahale ediyor'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili düzenlediği brifingde, yabancıların muhalefete yardım etmek için Gürcistan seçimlerine müdahale ettiğini belirterek... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T23:14+0300
2024-09-24T23:14+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
şalva papuaşvili
batı
seçim
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Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili düzenlediği brifingde, Gürcistan'daki seçim öncesi süreçlere dış müdahalenin, muhalefetin bir kez daha kaybedeceğinin giderek daha açık hale gelmesiyle birlikte arttığını söyledi.Papuaşvili, “Seçim öncesi dönemin son aşamasına girilmesiyle birlikte, muhalefetin tarihi bir kayıpla karşı karşıya olduğu giderek daha belirgin hale geliyor” diyerek muhalefetin her zamanki gibi bir seçim kampanyası yürüttüğü ve dahasının bu kampanyanın sadece çatışma, olumsuzluk ve nefret söylemi üzerine kurulu olduğunu söyledi.Papuaşvili, “Seçim öncesi süreçlere bu denli geniş çaplı müdahale, yurt dışından gelen müdahalenin halkın siyasi tercihini etkilemek ve seçim sonuçlarını manipüle etmek için kasıtlı bir girişim olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor” diyerek başka bir ülkenin içişlerine, özellikle de seçimlere müdahalenin demokratik değerlerle ve devletin egemenliğine saygı ilkesiyle çeliştiğini kaydetti.'Batı temsilcileri değerlere sadık kalmalı'Papuaşvili, “Karışmama ilkesi, BM Şartı tarafından açıkça dikkate alınan kurala dayalı uluslararası düzenin temel taşıdır” diyen Papuaşvili, siyasilerin seçiminin halkın bir ayrıcalığı olduğunu ve ülkenin ortakları olsalar bile yabancı vatandaşların hakkı ve görevi olmadığını vurguladı.Açıklamasında, “Bu tür müdahaleler seçimlerin adil ve eşit koşullarda yapılmasını ve böylece insanlara özgür, eşit ve adil bir ortamda seçim yapma fırsatı verilmesini etkilemektedir” diyen Papuaşvili herkesin ve bilhassa da Batı temsilcilerinin bu değerlere sadık kalması gerektiğinin altını çizdi.Gürcistan'ın yabancı ortaklarına, ülke halkının dışarıdan dayatılanlara göre değil kendi görüş, inanç ve düşüncelerine göre seçim yapabilmesi için seçim kampanyasına müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında bulunan Papuaşvili, “Yabancı propaganda hiçbir şekilde özgür ve eşit bir seçim ortamı için ön koşul olarak kabul edilemez. Ülkemizin kaderine vatandaşlarımız karar vermelidir" sözlerini kaydetti.Rus istihbaratı uyarmıştıRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi ve bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtmişti.SVR’in açıklamasında, “Amerikalılar Gürcistan'da bir ‘renkli devrim’ hazırlıyor. Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi” ifadesine yer verilmişti.Bu amaçla Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirten SVR, bu kişilerin ‘seçim hilesini’ tespit etmek ve kaydetmekle görevlendirildiğini kaydetmişti.Muhalefetin, Tiflis’te düzenleyecek protesto gösterisi sırasında, oylamada ‘sahtekarlık yapıldığına dair deliller’ sunmayı ve seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek iktidarın değişmesini talep edeceği anlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin protestoları şiddet yoluyla bastırmaya kışkırtılacağı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, batı, seçim
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, batı, seçim

Parlamento Başkanı Papuaşvili Batı'yı işaret ederek uyardı: 'Yabancılar, Gürcistan seçimlerine müdahale ediyor'

23:14 24.09.2024
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili düzenlediği brifingde, yabancıların muhalefete yardım etmek için Gürcistan seçimlerine müdahale ettiğini belirterek Gürcistan'ın kaderine yabancıların değil, Gürcistan vatandaşlarının karar vermesi gerektiğini vurguladıç
Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili düzenlediği brifingde, Gürcistan'daki seçim öncesi süreçlere dış müdahalenin, muhalefetin bir kez daha kaybedeceğinin giderek daha açık hale gelmesiyle birlikte arttığını söyledi.
Papuaşvili, “Seçim öncesi dönemin son aşamasına girilmesiyle birlikte, muhalefetin tarihi bir kayıpla karşı karşıya olduğu giderek daha belirgin hale geliyor” diyerek muhalefetin her zamanki gibi bir seçim kampanyası yürüttüğü ve dahasının bu kampanyanın sadece çatışma, olumsuzluk ve nefret söylemi üzerine kurulu olduğunu söyledi.
Papuaşvili, “Seçim öncesi süreçlere bu denli geniş çaplı müdahale, yurt dışından gelen müdahalenin halkın siyasi tercihini etkilemek ve seçim sonuçlarını manipüle etmek için kasıtlı bir girişim olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor” diyerek başka bir ülkenin içişlerine, özellikle de seçimlere müdahalenin demokratik değerlerle ve devletin egemenliğine saygı ilkesiyle çeliştiğini kaydetti.

'Batı temsilcileri değerlere sadık kalmalı'

Papuaşvili, “Karışmama ilkesi, BM Şartı tarafından açıkça dikkate alınan kurala dayalı uluslararası düzenin temel taşıdır” diyen Papuaşvili, siyasilerin seçiminin halkın bir ayrıcalığı olduğunu ve ülkenin ortakları olsalar bile yabancı vatandaşların hakkı ve görevi olmadığını vurguladı.
Açıklamasında, “Bu tür müdahaleler seçimlerin adil ve eşit koşullarda yapılmasını ve böylece insanlara özgür, eşit ve adil bir ortamda seçim yapma fırsatı verilmesini etkilemektedir” diyen Papuaşvili herkesin ve bilhassa da Batı temsilcilerinin bu değerlere sadık kalması gerektiğinin altını çizdi.
Gürcistan'ın yabancı ortaklarına, ülke halkının dışarıdan dayatılanlara göre değil kendi görüş, inanç ve düşüncelerine göre seçim yapabilmesi için seçim kampanyasına müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında bulunan Papuaşvili, “Yabancı propaganda hiçbir şekilde özgür ve eşit bir seçim ortamı için ön koşul olarak kabul edilemez. Ülkemizin kaderine vatandaşlarımız karar vermelidir" sözlerini kaydetti.

Rus istihbaratı uyarmıştı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi ve bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtmişti.
SVR’in açıklamasında, “Amerikalılar Gürcistan'da bir ‘renkli devrim’ hazırlıyor. Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi” ifadesine yer verilmişti.
Bu amaçla Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirten SVR, bu kişilerin ‘seçim hilesini’ tespit etmek ve kaydetmekle görevlendirildiğini kaydetmişti.
Muhalefetin, Tiflis’te düzenleyecek protesto gösterisi sırasında, oylamada ‘sahtekarlık yapıldığına dair deliller’ sunmayı ve seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek iktidarın değişmesini talep edeceği anlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin protestoları şiddet yoluyla bastırmaya kışkırtılacağı belirtilmişti.
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