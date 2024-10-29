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Chopin'in bilinmeyen 200 yıllık vals bestesi ortaya çıkartıldı
Chopin'in bilinmeyen 200 yıllık vals bestesi ortaya çıkartıldı
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Morgan Kütüphanesi ve Müzesi'nde çalışan yardımcı küratör Robinson McClellan, ünlü besteci Frederic Chopin yaklaşık 200 yıl önce yazdığı bir vals... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:36+0300
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Küratör McClellan, elyazmalarını kataloglarken Chopin'e ait gibi görünen bir esere rastladı ancak garip bir şekilde, bu beste bildiği valslerden hiçbirine uymuyordu. Harici uzmanlar ve konservatörlerle yapılan kapsamlı araştırmalardan sonra, bunun gerçekten de bilinmeyen bir Chopin eseri olduğu ortaya çıktı.Müze, ortaya çıkan eser hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:El yazması beste, bir dizin kartından sadece biraz daha büyüktür (102 x 130 mm), muhtemelen birinin imza albümü için bir hediye olarak düşünülmüş. Chopin'in genellikle hediye el yazmaları imzaladığını belirten yetkililer, bu el yazmasının imzasız olduğunu ifade edip Chopin'in fikrini değiştirdiğini ve besteyi sakladığını düşünüyor.
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frederic chopin, beste, vals, keşif
frederic chopin, beste, vals, keşif

Chopin'in bilinmeyen 200 yıllık vals bestesi ortaya çıkartıldı

15:36 29.10.2024 (güncellendi: 15:37 29.10.2024)
© FotoğrafMorgan Kütüphanesi ve Müzesi
Morgan Kütüphanesi ve Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Morgan Kütüphanesi ve Müzesi
© Fotoğraf
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ABD merkezli Morgan Kütüphanesi ve Müzesi'nde çalışan yardımcı küratör Robinson McClellan, ünlü besteci Frederic Chopin yaklaşık 200 yıl önce yazdığı bir vals bestesini gün yüzüne çıkardı. Vals, besteci Frederic Chopin'in elinden çıkan ve 1930'lardan beri keşfedilen ilk eser.
Küratör McClellan, elyazmalarını kataloglarken Chopin'e ait gibi görünen bir esere rastladı ancak garip bir şekilde, bu beste bildiği valslerden hiçbirine uymuyordu. Harici uzmanlar ve konservatörlerle yapılan kapsamlı araştırmalardan sonra, bunun gerçekten de bilinmeyen bir Chopin eseri olduğu ortaya çıktı.
Müze, ortaya çıkan eser hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Elyazmasında, piyanistin bir kez tekrarladığı 24 notalı ölçü var. Başlangıç ​​dikkat çekici: birkaç ruh hali ve uyumsuz ölçü, melankolik bir melodi başlamadan önce yüksek bir patlamayla doruğa ulaşıyor. Chopin'in bilinen valslerinin hiçbiri bu şekilde başlamıyor, bu da bunu daha da ilgi çekici kılıyor. Yaklaşık bir dakika süren bu eser, valslerinin en kısası ancak tamamlanmış eserlerinin imza niteliğindeki 'sıkılığını' paylaşıyor."
El yazması beste, bir dizin kartından sadece biraz daha büyüktür (102 x 130 mm), muhtemelen birinin imza albümü için bir hediye olarak düşünülmüş. Chopin'in genellikle hediye el yazmaları imzaladığını belirten yetkililer, bu el yazmasının imzasız olduğunu ifade edip Chopin'in fikrini değiştirdiğini ve besteyi sakladığını düşünüyor.
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