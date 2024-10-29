https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/chopinin-bilinmeyen-200-yillik-vals-bestesi-ortaya-cikartildi-1089796890.html

Chopin'in bilinmeyen 200 yıllık vals bestesi ortaya çıkartıldı

Chopin'in bilinmeyen 200 yıllık vals bestesi ortaya çıkartıldı

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Morgan Kütüphanesi ve Müzesi'nde çalışan yardımcı küratör Robinson McClellan, ünlü besteci Frederic Chopin yaklaşık 200 yıl önce yazdığı bir vals... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T15:36+0300

2024-10-29T15:36+0300

2024-10-29T15:37+0300

yaşam

frederic chopin

beste

vals

keşif

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Küratör McClellan, elyazmalarını kataloglarken Chopin'e ait gibi görünen bir esere rastladı ancak garip bir şekilde, bu beste bildiği valslerden hiçbirine uymuyordu. Harici uzmanlar ve konservatörlerle yapılan kapsamlı araştırmalardan sonra, bunun gerçekten de bilinmeyen bir Chopin eseri olduğu ortaya çıktı.Müze, ortaya çıkan eser hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:El yazması beste, bir dizin kartından sadece biraz daha büyüktür (102 x 130 mm), muhtemelen birinin imza albümü için bir hediye olarak düşünülmüş. Chopin'in genellikle hediye el yazmaları imzaladığını belirten yetkililer, bu el yazmasının imzasız olduğunu ifade edip Chopin'in fikrini değiştirdiğini ve besteyi sakladığını düşünüyor.

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frederic chopin, beste, vals, keşif