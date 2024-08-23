https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/putin-spasskaya-kulesi-askeri-muzik-festivali-katilimcilarini-selamladi-1087200888.html

Putin, Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali katılımcılarını selamladı

Putin, Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali katılımcılarını selamladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Askeri Müzik Festivali ‘Spasskaya Kulesi- 2024’ katılımcılarını ve... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T21:52+0300

2024-08-23T21:52+0300

2024-08-23T21:51+0300

dünya

vladimir putin

rusya

spasskaya kulesi askeri müzik festivali

moskova

türkiye

venezüella

güney afrika

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1a/1060446019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce3a31b3ac346b50bb595cc76b405bf9.jpg

Putin mesajında, etkinliğin ölçeği, katılımcıların yetenekleri ve oradaki atmosferin etkileyici olduğunu vurguladı.Rus lider ayrıca, Kızıl Meydan, Patriot Park ve Moskova'daki çeşitli konser alanlarında gerçekleştirilecek festivalin programında Rusya ve diğer ülkelerden askeri bando ve tören birliklerinin, koreografi ve folklor gruplarının gösterilerinin yer alacağını belirterek, organizatörlerin ayrıca geleneksel konserlerin yanı sıra genç nesle yönelik vatanseverlik eğitimini amaçlayan ve özel askeri operasyonda görev alan askeri personelin ailelerine destek etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali’ne bu yıl Venezuela, Çin, Güney Afrika, Türkiye ve diğer ülkelerin ordularının orkestraları sahne alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turk-filmi-eflatun-rusyanin-antares-uluslararasi-film-festivalinde-en-iyi-film-secildi--1085445602.html

rusya

moskova

venezüella

güney afrika

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, spasskaya kulesi askeri müzik festivali, moskova, türkiye, venezüella, güney afrika, çin