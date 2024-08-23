https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/putin-spasskaya-kulesi-askeri-muzik-festivali-katilimcilarini-selamladi-1087200888.html
Putin, Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali katılımcılarını selamladı
Putin, Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali katılımcılarını selamladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Askeri Müzik Festivali ‘Spasskaya Kulesi- 2024’ katılımcılarını ve... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T21:52+0300
2024-08-23T21:52+0300
2024-08-23T21:51+0300
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Putin mesajında, etkinliğin ölçeği, katılımcıların yetenekleri ve oradaki atmosferin etkileyici olduğunu vurguladı.Rus lider ayrıca, Kızıl Meydan, Patriot Park ve Moskova'daki çeşitli konser alanlarında gerçekleştirilecek festivalin programında Rusya ve diğer ülkelerden askeri bando ve tören birliklerinin, koreografi ve folklor gruplarının gösterilerinin yer alacağını belirterek, organizatörlerin ayrıca geleneksel konserlerin yanı sıra genç nesle yönelik vatanseverlik eğitimini amaçlayan ve özel askeri operasyonda görev alan askeri personelin ailelerine destek etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali’ne bu yıl Venezuela, Çin, Güney Afrika, Türkiye ve diğer ülkelerin ordularının orkestraları sahne alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turk-filmi-eflatun-rusyanin-antares-uluslararasi-film-festivalinde-en-iyi-film-secildi--1085445602.html
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vladimir putin, rusya, spasskaya kulesi askeri müzik festivali, moskova, türkiye, venezüella, güney afrika, çin
vladimir putin, rusya, spasskaya kulesi askeri müzik festivali, moskova, türkiye, venezüella, güney afrika, çin
Putin, Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali katılımcılarını selamladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Askeri Müzik Festivali ‘Spasskaya Kulesi- 2024’ katılımcılarını ve organizatörlerini selamladığı bir mesaj yayınladı.
Putin mesajında, etkinliğin ölçeği, katılımcıların yetenekleri ve oradaki atmosferin etkileyici olduğunu vurguladı.
Rus lider ayrıca, Kızıl Meydan, Patriot Park ve Moskova'daki çeşitli konser alanlarında gerçekleştirilecek festivalin programında Rusya ve diğer ülkelerden askeri bando ve tören birliklerinin, koreografi ve folklor gruplarının gösterilerinin yer alacağını belirterek, organizatörlerin ayrıca geleneksel konserlerin yanı sıra genç nesle yönelik vatanseverlik eğitimini amaçlayan ve özel askeri operasyonda görev alan askeri personelin ailelerine destek etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.
Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali’ne bu yıl Venezuela, Çin, Güney Afrika, Türkiye ve diğer ülkelerin ordularının orkestraları sahne alıyor.