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Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor: 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sunulacak
Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor: 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sunulacak
Sputnik Türkiye
TBMM'de yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak ve bütçe görüşmeleri başlayacak. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunumun ardından, perşembe günü Meclis Başkanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler başlayacak. Sırayla belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.Aralık ayı başında Genel Kurul'a gelecekPlan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak. 2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
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bütçe görüşmeleri,
bütçe görüşmeleri,

Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor: 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sunulacak

12:57 29.10.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
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© AA / Doğukan Keskinkılıç
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TBMM'de yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak ve bütçe görüşmeleri başlayacak.
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunumun ardından, perşembe günü Meclis Başkanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler başlayacak.
Sırayla belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Aralık ayı başında Genel Kurul'a gelecek

Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak. 2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
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