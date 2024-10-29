https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-bolgesinde-etkisiz-hale-getirilen-yabanci-parali-askerlerin-uzerinde-patlayici-bulundu-1089795436.html
Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde patlayıcı bulundu
Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde patlayıcı bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde Çek üretimi Semtex marka patlayıcının... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T14:32+0300
2024-10-29T14:32+0300
2024-10-29T14:32+0300
ukrayna krizi
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patlayıcı
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FSB tarafından yayınlanan videoda, Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde bulunan Çek yapımı Semtex marka patlayıcı görüntülendi.Videoda Semtex patlayıcı etiketi taşıyan dört paket görülüyor. Ambalajın üzerindeki çıkartmada üretici fabrikanın Explosia A.S., Semtin (Pardubice, Çek Cumhuriyeti) olduğu net bir şekilde görülüyor.Videoda ayrıca sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızmaya çalıştığı silah, mühimmat ve ekipmanlar, iki Kanada bayrağı ve öldürülen militanların cansız bedenleri de görüntülendi.Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.75. Korucu Alayı özel operasyonlar için dünyanın herhangi bir noktasında görevlendirilebilirKamuya açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre 75. Korucu Alayı, düşman hatlarının gerisinde keşif ve sabotaj faaliyetlerinde bulunmak, havalimanlarını ele geçirmek ve tutmak, stratejik açıdan önemli düşman tesislerini ele geçirmek veya imha etmek, aynı zamanda üst düzey yetkilileri ele geçirmek veya ortadan kaldırmak için görevlendirilen ABD özel kuvvetlerinin seçkin bir birimidir.75'inci Korucu Alayı'nın paraşüt taburlarından biri her zaman yüksek alarm durumunda olup, 18 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine göreve gönderilebiliyor.75'inci Alay’ın birlikleri 1960’ların sonlarında Vietnam’daki çatışmalara katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zaharova-bryansk-bolgesinde-etkisiz-hale-getirilen-parali-askerler-arasinda-abd-polonya-kanada-1089768060.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk, sabotaj, sabotaj, yabancı, paralı asker, patlayıcı, patlayıcı
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk, sabotaj, sabotaj, yabancı, paralı asker, patlayıcı, patlayıcı
Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde patlayıcı bulundu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde Çek üretimi Semtex marka patlayıcının bulunduğunu bildirdi.
FSB tarafından yayınlanan videoda, Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde bulunan Çek yapımı Semtex marka patlayıcı görüntülendi.
Videoda Semtex patlayıcı etiketi taşıyan dört paket görülüyor. Ambalajın üzerindeki çıkartmada üretici fabrikanın Explosia A.S., Semtin (Pardubice, Çek Cumhuriyeti) olduğu net bir şekilde görülüyor.
Videoda ayrıca sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızmaya çalıştığı silah, mühimmat ve ekipmanlar, iki Kanada bayrağı ve öldürülen militanların cansız bedenleri de görüntülendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
75. Korucu Alayı özel operasyonlar için dünyanın herhangi bir noktasında görevlendirilebilir
Kamuya açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre 75. Korucu Alayı, düşman hatlarının gerisinde keşif ve sabotaj faaliyetlerinde bulunmak, havalimanlarını ele geçirmek ve tutmak, stratejik açıdan önemli düşman tesislerini ele geçirmek veya imha etmek, aynı zamanda üst düzey yetkilileri ele geçirmek veya ortadan kaldırmak için görevlendirilen ABD özel kuvvetlerinin seçkin bir birimidir.
75'inci Korucu Alayı'nın paraşüt taburlarından biri her zaman yüksek alarm durumunda olup, 18 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine göreve gönderilebiliyor.
75'inci Alay’ın birlikleri 1960’ların sonlarında Vietnam’daki çatışmalara katılmıştı.