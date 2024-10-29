https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-bolgesinde-etkisiz-hale-getirilen-yabanci-parali-askerlerin-uzerinde-patlayici-bulundu-1089795436.html

Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde patlayıcı bulundu

Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde patlayıcı bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde Çek üretimi Semtex marka patlayıcının... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T14:32+0300

2024-10-29T14:32+0300

2024-10-29T14:32+0300

ukrayna krizi

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

bryansk

sabotaj

sabotaj

yabancı

paralı asker

patlayıcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085350853_0:152:3107:1900_1920x0_80_0_0_0db6de2daff5726c86d794e0811d2f14.jpg

FSB tarafından yayınlanan videoda, Bryansk Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen yabancı paralı askerlerin üzerinde bulunan Çek yapımı Semtex marka patlayıcı görüntülendi.Videoda Semtex patlayıcı etiketi taşıyan dört paket görülüyor. Ambalajın üzerindeki çıkartmada üretici fabrikanın Explosia A.S., Semtin (Pardubice, Çek Cumhuriyeti) olduğu net bir şekilde görülüyor.Videoda ayrıca sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızmaya çalıştığı silah, mühimmat ve ekipmanlar, iki Kanada bayrağı ve öldürülen militanların cansız bedenleri de görüntülendi.Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.75. Korucu Alayı özel operasyonlar için dünyanın herhangi bir noktasında görevlendirilebilirKamuya açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre 75. Korucu Alayı, düşman hatlarının gerisinde keşif ve sabotaj faaliyetlerinde bulunmak, havalimanlarını ele geçirmek ve tutmak, stratejik açıdan önemli düşman tesislerini ele geçirmek veya imha etmek, aynı zamanda üst düzey yetkilileri ele geçirmek veya ortadan kaldırmak için görevlendirilen ABD özel kuvvetlerinin seçkin bir birimidir.75'inci Korucu Alayı'nın paraşüt taburlarından biri her zaman yüksek alarm durumunda olup, 18 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine göreve gönderilebiliyor.75'inci Alay’ın birlikleri 1960’ların sonlarında Vietnam’daki çatışmalara katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zaharova-bryansk-bolgesinde-etkisiz-hale-getirilen-parali-askerler-arasinda-abd-polonya-kanada-1089768060.html

rusya

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bryansk, sabotaj, sabotaj, yabancı, paralı asker, patlayıcı, patlayıcı