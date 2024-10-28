https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zaharova-bryansk-bolgesinde-etkisiz-hale-getirilen-parali-askerler-arasinda-abd-polonya-kanada-1089768060.html

Zaharova: Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen paralı askerler arasında ABD, Polonya, Kanada vatandaşları var

Zaharova: Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen paralı askerler arasında ABD, Polonya, Kanada vatandaşları var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen paralı askerlerin arasında ABD, Polonya, Kanada vatandaşları olduğunu... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T21:39+0300

2024-10-28T21:39+0300

2024-10-28T21:39+0300

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mariya zaharova

bryansk

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sabotaj

paralı asker

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e demecinde Bryansk Bölgesi'nde Rusya sınırını geçme girişimi önlenen sabotaj grubunda ABD, Polonya ve Kanada vatandaşlarının olduğunu, listenin ileride daha da kabarabileceğini söyledi.Zaharova, "Kolluk kuvvetlerinin açıklamasına göre, Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen paralı askerlerin arasında ABD, Polonya ve Kanada vatandaşları bulunuyor. Bunlar ileride güncellenecek olan ön verilerdir" diye konuştu.Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.75. Korucu Alayı özel operasyonlar için dünyanın herhangi bir noktasında görevlendirilebilirKamuya açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre 75. Korucu Alayı, düşman hatlarının gerisinde keşif ve sabotaj faaliyetlerinde bulunmak, havalimanlarını ele geçirmek ve tutmak, stratejik açıdan önemli düşman tesislerini ele geçirmek veya imha etmek, aynı zamanda üst düzey yetkilileri ele geçirmek veya ortadan kaldırmak için görevlendirilen ABD özel kuvvetlerinin seçkin bir birimidir.75'inci Korucu Alayı'nın paraşüt taburlarından biri her zaman yüksek alarm durumunda olup, 18 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine göreve gönderilebiliyor.75'inci Alay’ın birlikleri 1960’ların sonlarında Vietnam’daki çatışmalara katılmıştı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, abd, polonya, kanada