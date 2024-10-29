https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bitkilerin-altinda-gizlenen-kayip-sehir-mayalilarin-yasadigi-valeriana-sehri-gun-yuzune-cikti-1089786361.html
Bitkilerin altında gizlenen kayıp şehir: Mayalıların yaşadığı 'Valeriana' şehri gün yüzüne çıktı
Bitkilerin altında gizlenen kayıp şehir: Mayalıların yaşadığı 'Valeriana' şehri gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Meksika'da orman örtüsünün altında yüzyıllardır saklı bir şekilde kalan Maya kenti keşfedildi. Valeriana adı verilen bu antik şehrin içinde piramitler, spor... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T11:49+0300
2024-10-29T11:49+0300
2024-10-29T11:49+0300
yaşam
maya uygarlığı
maya krallığı
araştırma
meksika
abd
ormanlık alan
kayıp şehir
saklı şehir
antik kent
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103281/77/1032817703_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_be3c359339e72ba3065278d42bde342e.jpg
Araştırmacılar, Meksika'daki ormanlık alanda kaybolan ve yüzyıllardır keşfedilmeyi bekleyen Maya kayıp şehrini buldu. Uzmanların Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Campeche eyaletinde tesadüfen karşılaştıkları kayıp şehirde piramitler, spor sahaları, amfi tiyatrolar ve bunları birbirine bağlayan geçitler olduğu keşfedildi. Antik Latin Amerika'daki en büyük ikinci Maya alanı olduğu düşünülen bu bölgeye 'Valeriana' adını veren bilim insanları, kayıp şehri bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalamak için kullanılan Lidar isimli bir aracı kullanarak buldu. Mayalılara ait bilinen en büyük bölge ise Calakmul'da bulunuyor.Araştırmacıların yaptığı bu keşif tamamen tesadüf eseriydi. ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde doktora öğrenciliği yapan Luke Auld-Thomas, internet üzerinden yaptığı bir araştırma sırasında Lidar isimli aracıyla bir alan taradığı bilgisine erişti. Verileri arkeologların kullandıkları yöntemlerle işleyen doktora öğrencisi, başkalarının kaçırdığı şeyi fark etti. Taranan alanda, M.S. 750 ila 850 yılları arasında zirvede olduğu dönemde 30 bin ila 50 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapmış olabilecek devasa bir antik şehir bulunuyordu.Şehrin çöküşünün veya terk edilmesinin nedeninin ne olduğundan emin olamayacaklarını söyleyen araştırmacılar, dünyanın bu kısmının zengin ve karmaşık kültürlere ev sahipliği yapan bir bölge olduğunu söylüyor. Lidar aracıyla bölgede yapılan gözlemlerin başlamasından bu yana geçen on yılda, arkeologların bir asırdır yönettiği alanların yaklaşık 10 katının haritalandığı belirtiliyor. Araştırmanın detayları Antiquity isimli bir dergide yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/madagaskarda-7-yeni-kurbaga-turu-kesfedildi-cikardiklari-sesten-dolayi-yildiz-gemisi-kaptanlarinin-1089339382.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103281/77/1032817703_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_5dc165ea86fcef99eabe46b356fc126e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maya uygarlığı, maya krallığı, araştırma, meksika, abd, ormanlık alan, kayıp şehir, saklı şehir, antik kent
maya uygarlığı, maya krallığı, araştırma, meksika, abd, ormanlık alan, kayıp şehir, saklı şehir, antik kent
Bitkilerin altında gizlenen kayıp şehir: Mayalıların yaşadığı 'Valeriana' şehri gün yüzüne çıktı
Meksika'da orman örtüsünün altında yüzyıllardır saklı bir şekilde kalan Maya kenti keşfedildi. Valeriana adı verilen bu antik şehrin içinde piramitler, spor sahaları, amfi tiyatrolar bulunuyor. Binlerce kişiye ev sahipliği yapmış bir medeniyetin izlerini taşıyan antik kent, sadece bir tesadüf eseri keşfedildi.
Araştırmacılar, Meksika'daki ormanlık alanda kaybolan ve yüzyıllardır keşfedilmeyi bekleyen Maya kayıp şehrini buldu. Uzmanların Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Campeche eyaletinde tesadüfen karşılaştıkları kayıp şehirde piramitler, spor sahaları, amfi tiyatrolar ve bunları birbirine bağlayan geçitler olduğu keşfedildi.
Antik Latin Amerika'daki en büyük ikinci Maya alanı olduğu düşünülen bu bölgeye 'Valeriana' adını veren bilim insanları, kayıp şehri bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalamak için kullanılan Lidar isimli bir aracı kullanarak buldu. Mayalılara ait bilinen en büyük bölge ise Calakmul'da bulunuyor.
Araştırmacıların yaptığı bu keşif tamamen tesadüf eseriydi. ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde doktora öğrenciliği yapan Luke Auld-Thomas, internet üzerinden yaptığı bir araştırma sırasında Lidar isimli aracıyla bir alan taradığı bilgisine erişti. Verileri arkeologların kullandıkları yöntemlerle işleyen doktora öğrencisi, başkalarının kaçırdığı şeyi fark etti. Taranan alanda, M.S. 750 ila 850 yılları arasında zirvede olduğu dönemde 30 bin ila 50 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapmış olabilecek devasa bir antik şehir bulunuyordu.
Şehrin çöküşünün veya terk edilmesinin nedeninin ne olduğundan emin olamayacaklarını söyleyen araştırmacılar, dünyanın bu kısmının zengin ve karmaşık kültürlere ev sahipliği yapan bir bölge olduğunu söylüyor. Lidar aracıyla bölgede yapılan gözlemlerin başlamasından bu yana geçen on yılda, arkeologların bir asırdır yönettiği alanların yaklaşık 10 katının haritalandığı belirtiliyor. Araştırmanın detayları Antiquity isimli bir dergide yayınlandı.