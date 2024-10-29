https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bitkilerin-altinda-gizlenen-kayip-sehir-mayalilarin-yasadigi-valeriana-sehri-gun-yuzune-cikti-1089786361.html

Bitkilerin altında gizlenen kayıp şehir: Mayalıların yaşadığı 'Valeriana' şehri gün yüzüne çıktı

Bitkilerin altında gizlenen kayıp şehir: Mayalıların yaşadığı 'Valeriana' şehri gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

Meksika'da orman örtüsünün altında yüzyıllardır saklı bir şekilde kalan Maya kenti keşfedildi. Valeriana adı verilen bu antik şehrin içinde piramitler, spor... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T11:49+0300

2024-10-29T11:49+0300

2024-10-29T11:49+0300

yaşam

maya uygarlığı

maya krallığı

araştırma

meksika

abd

ormanlık alan

kayıp şehir

saklı şehir

antik kent

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103281/77/1032817703_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_be3c359339e72ba3065278d42bde342e.jpg

Araştırmacılar, Meksika'daki ormanlık alanda kaybolan ve yüzyıllardır keşfedilmeyi bekleyen Maya kayıp şehrini buldu. Uzmanların Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Campeche eyaletinde tesadüfen karşılaştıkları kayıp şehirde piramitler, spor sahaları, amfi tiyatrolar ve bunları birbirine bağlayan geçitler olduğu keşfedildi. Antik Latin Amerika'daki en büyük ikinci Maya alanı olduğu düşünülen bu bölgeye 'Valeriana' adını veren bilim insanları, kayıp şehri bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalamak için kullanılan Lidar isimli bir aracı kullanarak buldu. Mayalılara ait bilinen en büyük bölge ise Calakmul'da bulunuyor.Araştırmacıların yaptığı bu keşif tamamen tesadüf eseriydi. ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde doktora öğrenciliği yapan Luke Auld-Thomas, internet üzerinden yaptığı bir araştırma sırasında Lidar isimli aracıyla bir alan taradığı bilgisine erişti. Verileri arkeologların kullandıkları yöntemlerle işleyen doktora öğrencisi, başkalarının kaçırdığı şeyi fark etti. Taranan alanda, M.S. 750 ila 850 yılları arasında zirvede olduğu dönemde 30 bin ila 50 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapmış olabilecek devasa bir antik şehir bulunuyordu.Şehrin çöküşünün veya terk edilmesinin nedeninin ne olduğundan emin olamayacaklarını söyleyen araştırmacılar, dünyanın bu kısmının zengin ve karmaşık kültürlere ev sahipliği yapan bir bölge olduğunu söylüyor. Lidar aracıyla bölgede yapılan gözlemlerin başlamasından bu yana geçen on yılda, arkeologların bir asırdır yönettiği alanların yaklaşık 10 katının haritalandığı belirtiliyor. Araştırmanın detayları Antiquity isimli bir dergide yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/madagaskarda-7-yeni-kurbaga-turu-kesfedildi-cikardiklari-sesten-dolayi-yildiz-gemisi-kaptanlarinin-1089339382.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maya uygarlığı, maya krallığı, araştırma, meksika, abd, ormanlık alan, kayıp şehir, saklı şehir, antik kent