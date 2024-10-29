https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-tunc-tusas-saldirisiyla-ilgili-goruntuleri-paylasan-9-ilde-30-kisi-tespit-edildi-1089789751.html

Bakan Tunç: TUSAŞ saldırısıyla ilgili görüntüleri paylaşan 9 ilde 30 kişi tespit edildi

Bakan Tunç: TUSAŞ saldırısıyla ilgili görüntüleri paylaşan 9 ilde 30 kişi tespit edildi

Sputnik Türkiye

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısıyla ilgili yalan haber ve görüntü paylaşan 30 kişinin tespit... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T12:29+0300

2024-10-29T12:29+0300

2024-10-29T12:29+0300

türkiye

tusaş

terör

terör saldırısı

terör örgütleri

pkk

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

sosyal medya

soruşturma

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Türkiye geçen hafta TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla sarsıldı. Terör saldırısının ardından ise bazı sosyal medya hesaplarından yalan haber ve görüntü paylaşılmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 ilde 30 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Rehine görüntüleriyle ilgili de soruşturma yürütülüyorRehine görüntülerini paylaşanlarla ilgili de soruşturma yürütüldüğünü dile getiren belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor." dedi.Yargıda yeni düzenlemeler hayata geçecekYargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve yargıda yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini söyleyen Bakan Tunç, Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını kaydederek şunları söyledi:Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler vurgusuCezasızlık algısının ortadan kaldıracak düzenlemelere vurgu yapan Bakan Tunç, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek. Caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunların göz önünde bulundurulması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme getireceğiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-ali-yerlikaya-tusas-saldirisinin-detaylarini-ilk-kez-acikladi-1089680380.html

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adalet bakanı tusaş açıklaması,