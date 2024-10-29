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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı: 'Gurur duyuyoruz'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı: 'Gurur duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bayram dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer açılardan güçlü, uluslararası alanda yüksek itibar ve güven kazanmış, küresel konularda söz sahibi olan bir ülke olarak girmesinden gurur duyduğunu belirtti.Aliyev mesajında, şu ifadelere yer verdi:
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ilham aliyev, azerbaycan, kardeş, bayram, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
ilham aliyev, azerbaycan, kardeş, bayram, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı: 'Gurur duyuyoruz'

12:07 29.10.2024
© Fotoğraf : AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Fotoğraf : AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bayram dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer açılardan güçlü, uluslararası alanda yüksek itibar ve güven kazanmış, küresel konularda söz sahibi olan bir ülke olarak girmesinden gurur duyduğunu belirtti.
Aliyev mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Dünyanın güç merkezi haline gelen güçlü Türkiye'nin tüm başarıları, kendi başarılarımız kadar bizi sevindiriyor ve ilham veriyor. Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek zirvede bulunmasından sarsılmaz kardeşliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Dinamik ve aktif şekilde gelişen, bölgesel işbirliğinin omurgasını oluşturan müstesna ilişkilerimiz, bölgenin kalkınmasına, barışına ve güvenliğine büyük katkı sağlamakta, tüm Avrasya için önemli bir rol oynamaktadır.

Gücünü ortak tarihimizden, zengin milli ve manevi değerlerimizden, halklarımızın kardeşlik ve birliğinden alan Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefikliğinin bundan sonra da ortak çabalarımızla 'bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda daha da derinleşip güçleneceğine inanıyorum.

Anıtkabir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: 'Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz'
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