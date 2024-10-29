Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı: 'Gurur duyuyoruz'

Dünyanın güç merkezi haline gelen güçlü Türkiye'nin tüm başarıları, kendi başarılarımız kadar bizi sevindiriyor ve ilham veriyor. Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek zirvede bulunmasından sarsılmaz kardeşliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Dinamik ve aktif şekilde gelişen, bölgesel işbirliğinin omurgasını oluşturan müstesna ilişkilerimiz, bölgenin kalkınmasına, barışına ve güvenliğine büyük katkı sağlamakta, tüm Avrasya için önemli bir rol oynamaktadır.

Gücünü ortak tarihimizden, zengin milli ve manevi değerlerimizden, halklarımızın kardeşlik ve birliğinden alan Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefikliğinin bundan sonra da ortak çabalarımızla 'bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda daha da derinleşip güçleneceğine inanıyorum.