https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdli-dev-banka-sistem-hatasini-kullanarak-hesaplarinda-olmayan-parayi-cekenleri-dava-ediyor-1089780447.html

ABD'li dev banka, sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çekenleri dava ediyor

ABD'li dev banka, sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çekenleri dava ediyor

Sputnik Türkiye

ABD merkezli bankacılık devi, bankanın müşterilerinin kendilerine çek yazıp parayı çekmelerine olanak sağlayan sistem hatasını kullanan 4 müşterisini dava... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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banka dolandırıcılığı

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JP Morgan Chase, müşterilerinin para çekme makinelerini kullanarak hesaplarında olmayan yüksek miktardaki parayı çekmelerine izin veren sistem hatası sebebiyle mahkemeye gidiyor. İddialara göre bankanın sistemindeki bir hata, müşterilerinin kendilerine büyük bir çek yazmasına ve ardından çek karşılıksız çıkmadan önce parayı çekmesine izin verdi.Bankanın şimdilik sadece 4 müşterisine dava açtığı basına yansırken ayrıca bu sistem hatasını kullanan müşterilerin parayı faiziyle birlikte iade etmeleri, ilgili kredili mevduat ücretlerini ödemeleri ve yasal masrafların yanı sıra bankanın uğradığı diğer masrafları karşılamaları isteniyor. JP Morgan Chase'in avukatlarına göre, dört davada sanıklar tarafından elde edilen para miktarı toplam 660 bin dolardan fazla.TikTok'a “sonsuz para aksaklığı” (infinite money glitch) şeklinde yansıyan videolarda müşteri olduğunu iddia edenler avukata başvuracağını açıklarken olay şimdilik dört müşterinin dava edilmesiyle sınırlı kaldı.

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banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, karşılıksız çek, abd