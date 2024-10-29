https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdli-dev-banka-sistem-hatasini-kullanarak-hesaplarinda-olmayan-parayi-cekenleri-dava-ediyor-1089780447.html
ABD'li dev banka, sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çekenleri dava ediyor
ABD'li dev banka, sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çekenleri dava ediyor
Sputnik Türkiye
ABD merkezli bankacılık devi, bankanın müşterilerinin kendilerine çek yazıp parayı çekmelerine olanak sağlayan sistem hatasını kullanan 4 müşterisini dava... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T10:10+0300
2024-10-29T10:10+0300
2024-10-29T10:12+0300
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banka dolandırıcılığı
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abd
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JP Morgan Chase, müşterilerinin para çekme makinelerini kullanarak hesaplarında olmayan yüksek miktardaki parayı çekmelerine izin veren sistem hatası sebebiyle mahkemeye gidiyor. İddialara göre bankanın sistemindeki bir hata, müşterilerinin kendilerine büyük bir çek yazmasına ve ardından çek karşılıksız çıkmadan önce parayı çekmesine izin verdi.Bankanın şimdilik sadece 4 müşterisine dava açtığı basına yansırken ayrıca bu sistem hatasını kullanan müşterilerin parayı faiziyle birlikte iade etmeleri, ilgili kredili mevduat ücretlerini ödemeleri ve yasal masrafların yanı sıra bankanın uğradığı diğer masrafları karşılamaları isteniyor. JP Morgan Chase'in avukatlarına göre, dört davada sanıklar tarafından elde edilen para miktarı toplam 660 bin dolardan fazla.TikTok'a “sonsuz para aksaklığı” (infinite money glitch) şeklinde yansıyan videolarda müşteri olduğunu iddia edenler avukata başvuracağını açıklarken olay şimdilik dört müşterinin dava edilmesiyle sınırlı kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/uzmani-ucretli-sarja-takilan-telefon-konusunda-uyardi-bankacilik-verilerinize-erisilir-1085193690.html
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banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, karşılıksız çek, abd
banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, karşılıksız çek, abd
ABD'li dev banka, sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çekenleri dava ediyor
10:10 29.10.2024 (güncellendi: 10:12 29.10.2024)
ABD merkezli bankacılık devi, bankanın müşterilerinin kendilerine çek yazıp parayı çekmelerine olanak sağlayan sistem hatasını kullanan 4 müşterisini dava ediyor. Olay, TikTok'a “sonsuz para aksaklığı” genel başlığıyla yansıdı, sistem hatasını kullanarak bu şekilde para çektiğini iddia edenlerin videoları milyonlarca kez izlendi.
JP Morgan Chase, müşterilerinin para çekme makinelerini kullanarak hesaplarında olmayan yüksek miktardaki parayı çekmelerine izin veren sistem hatası sebebiyle mahkemeye gidiyor. İddialara göre bankanın sistemindeki bir hata, müşterilerinin kendilerine büyük bir çek yazmasına ve ardından çek karşılıksız çıkmadan önce parayı çekmesine izin verdi.
Bankanın şimdilik sadece 4 müşterisine dava açtığı basına yansırken ayrıca bu sistem hatasını kullanan müşterilerin parayı faiziyle birlikte iade etmeleri, ilgili kredili mevduat ücretlerini ödemeleri ve yasal masrafların yanı sıra bankanın uğradığı diğer masrafları karşılamaları isteniyor. JP Morgan Chase'in avukatlarına göre, dört davada sanıklar tarafından elde edilen para miktarı toplam 660 bin dolardan fazla.
TikTok'a “sonsuz para aksaklığı” (infinite money glitch) şeklinde yansıyan videolarda müşteri olduğunu iddia edenler avukata başvuracağını açıklarken olay şimdilik dört müşterinin dava edilmesiyle sınırlı kaldı.