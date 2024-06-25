https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/uzmani-ucretli-sarja-takilan-telefon-konusunda-uyardi-bankacilik-verilerinize-erisilir-1085193690.html

Uzmanı, ücretli şarja takılan telefon konusunda uyardı: 'Bankacılık verilerinize erişilir'

Uzmanı, ücretli şarja takılan telefon konusunda uyardı: 'Bankacılık verilerinize erişilir'

Sputnik Türkiye

Siber Güvenlik uzmanları, cep telefonlarını kafelerde bulunan ücretli şarj aletleriyle veya otobüs, otogar, havalimanı gibi yerlerdeki USB girişli... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T09:46+0300

2024-06-25T09:46+0300

2024-06-25T09:46+0300

türkiye

cep telefonu

şarj

kablosuz şarj

şarj aleti

dolandırıcılık

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Telefon şarj istasyonları, birçok verinin kötü niyetli yazılımlarla elde edilmesinde kullanılabiliyor. Milliyet'ten Gülten Çoktan'ın haberine göre şarj için bu cihazlara bağlanan telefonlardan veri transferinin söz konusu olduğunu kaydeden Etik Hacker Tamer Şahin, bu şekilde telefonlara zararlı yazılım yüklenebileceğini belirterek önlem için bir aparat önerisinde bulundu:Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da, “O cihazı müşteri gibi kullanan bir kişi de cihazda değişiklik yapabilir. Müşteri gibi görünen bir hacker, mekân sahiplerinin farkında olmayacağı bir şekilde bu ünitelere ek modüller ekleyerek telefonlara sızmayı hedefliyor olabilir” diye konuştu.En büyük riskin “juice jacking” olarak adlandırılan yöntem olduğunu ifade eden Demircan, “2011 yılında tanımlanan juice jacking halka açık ortamlarda kullanılan şarj cihazları ile telefonlara zararlı yazılım yüklenmesi ya da telefondaki verilerin çalınması saldırısını tanımlıyor. Düzeneği herhangi bir yolla değiştirilmiş portatif şarj cihazına telefon veri kablosu ile bağlandığında, hackerların bilgisayarları ile telefon arasında bir tünel kurmaya yarayan zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Ayrıca her türlü klavye kullanımında yazılan yazılar, parolalar, kullanıcı isimleri gibi bilgilere erişim sağlayan yazılımlar da yüklenebiliyor” ifadelerini kullandı.'Portatif şarj aletlerini kullanmayın'Siber Güvenlik Uzmanı Demircan, nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

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Sputnik Türkiye

cep telefonu, şarj, kablosuz şarj, şarj aleti, dolandırıcılık