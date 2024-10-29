ABD'de yanlışlıkla ölü ilan edilen adam, organlarının alınmasından son anda kurtuldu: Ülkede güven krizi patlak verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin küresel güney yöneliminin Pekin tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyetin unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ANKARA FARKI 29 EKİM ÖZEL
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
16:06
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:32
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdde-yanlislikla-olu-ilan-edilen-adam-organlarinin-alinmasindan-son-anda-kurtuldu-ulkede-guven-1089791279.html
ABD'de yanlışlıkla ölü ilan edilen adam, organlarının alınmasından son anda kurtuldu: Ülkede güven krizi patlak verdi
ABD'de yanlışlıkla ölü ilan edilen adam, organlarının alınmasından son anda kurtuldu: Ülkede güven krizi patlak verdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kentucky eyaletinde meydan geldiği iddia edilen olaydan bir adam yanlışlıkla ölü ilan edilmesinin ardından son anda organlarının alınmaktan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T13:06+0300
2024-10-29T13:06+0300
dünya
abd
kentucky
fransa
organ bağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/09/1065552543_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_79debf27dc696a65858242b0fdac1826.jpg
ABD'nin Kentucky eyaletinde gerçekleşen bir olayda bir adamın yanlışlıkla ölü ilan edilmesiyle organlarının alınmasının son anda önlendiği iddia edildi. Bunu duyan halk arasında organ bağışı kayıtlarını iptal edenlerde artış yaşandığı bildirildi. Organ nakli uzmanları, insanların organ bağışına karşı güvenlerinin sarsıldığını söylüyor. 2021 yılında gerçekleşen ve detaylar hakkında bilgi verilmeyen olayda, canlıyken organ bağışı yapmaktan kurtulan adamın hala hayatta olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili açılan davanın geçen ay kamuoyuna duyurulmasından beri günde ortalama 170 kişinin organ bağışlarını geri çektiği söyleniyor. Bu sayının 2023'teki aynı döneme kıyasla 10 kat daha fazla olması dikkat çekiyor. ABD'deki organ nakillerini düzenleyen federal kurum tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Uzmanlar, bağışlardaki bu düşüşün organ bağışı bekleyen hastaların hayatına mal olabileceğini duyuruyor. ABD'de yaşandığı iddia edilen olay Fransa'da da yankı bulduGönüllü organ bağışının olmadığı Fransa'da, yasa gereği, açıkça vazgeçilmediği sürece vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin ölümden sonra organ ve doku bağışçısı olacağı varsayılıyor. Kentucky'de yaşandığı iddia edilen olaydan sonra Fransızların, organ bağışı reddine başvurduğu ve başvuran kişi sayısının yaklaşık 100 kişiden bin kişiye fırladığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kalp-nakli-bekleyen-cocugun-en-buyuk-hayali-gerceklestirildi-1084710542.html
kentucky
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/09/1065552543_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fe717abe357971f4181ca6c87aa06584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kentucky, fransa, organ bağışı
abd, kentucky, fransa, organ bağışı

ABD'de yanlışlıkla ölü ilan edilen adam, organlarının alınmasından son anda kurtuldu: Ülkede güven krizi patlak verdi

13:06 29.10.2024
© AAABD'de hastanelerdeki sağlık çalışanları zorda.
ABD'de hastanelerdeki sağlık çalışanları zorda. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
Abone ol
ABD'nin Kentucky eyaletinde meydan geldiği iddia edilen olaydan bir adam yanlışlıkla ölü ilan edilmesinin ardından son anda organlarının alınmaktan kurtarıldığı söyleniyor. 2021'de meydana gelen olayın daha geçen ay kamuoyuna duyurulmasının ardından insanlar organ bağışı taleplerini iptal ediyor.
ABD'nin Kentucky eyaletinde gerçekleşen bir olayda bir adamın yanlışlıkla ölü ilan edilmesiyle organlarının alınmasının son anda önlendiği iddia edildi. Bunu duyan halk arasında organ bağışı kayıtlarını iptal edenlerde artış yaşandığı bildirildi. Organ nakli uzmanları, insanların organ bağışına karşı güvenlerinin sarsıldığını söylüyor.
2021 yılında gerçekleşen ve detaylar hakkında bilgi verilmeyen olayda, canlıyken organ bağışı yapmaktan kurtulan adamın hala hayatta olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili açılan davanın geçen ay kamuoyuna duyurulmasından beri günde ortalama 170 kişinin organ bağışlarını geri çektiği söyleniyor. Bu sayının 2023'teki aynı döneme kıyasla 10 kat daha fazla olması dikkat çekiyor.
ABD'deki organ nakillerini düzenleyen federal kurum tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Uzmanlar, bağışlardaki bu düşüşün organ bağışı bekleyen hastaların hayatına mal olabileceğini duyuruyor.

ABD'de yaşandığı iddia edilen olay Fransa'da da yankı buldu

Gönüllü organ bağışının olmadığı Fransa'da, yasa gereği, açıkça vazgeçilmediği sürece vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin ölümden sonra organ ve doku bağışçısı olacağı varsayılıyor.
Kentucky'de yaşandığı iddia edilen olaydan sonra Fransızların, organ bağışı reddine başvurduğu ve başvuran kişi sayısının yaklaşık 100 kişiden bin kişiye fırladığı bildirildi.
Ağrı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
TÜRKİYE
Kalp nakli bekleyen çocuğun en büyük hayali gerçekleştirildi
11 Haziran , 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала