https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kalp-nakli-bekleyen-cocugun-en-buyuk-hayali-gerceklestirildi-1084710542.html
Kalp nakli bekleyen çocuğun en büyük hayali gerçekleştirildi
Kalp nakli bekleyen çocuğun en büyük hayali gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Ağrı'da kalp nakli bekleyen ve en büyük hayali polis olmak olan Muhammed Ensar Çetin'in hayali Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçeğe dönüştürüldü. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:17+0300
2024-06-11T12:17+0300
2024-06-11T12:17+0300
türkiye
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organ
organ
organ bağışı
organ nakli
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Ağrı'da yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören 8 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in en büyük hayalinin kalp nakli olduktan sonra polis olmak olduğunu öğrenen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri harekete geçti. Özel olarak hazırlanan polis üniformasıyla Muhammed Ensar Çetin'in evine giden ekipler, minik Muhammed'i polis aracına bindirerek ilk durak yeri olan Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada personeller tarafından kapıda karşılanan Muhammed Ensar Çetin, ekip araçlarında inceleme yaptı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü binasına giden Muhammed Ensar Çetin, buradaki karşılamanın ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile bir araya geldi. Muhammed artık ekipten biriMakam koltuğunu polis olma hayaliyle iyileşmeyi bekleyen Muhammed Ensar Çetin'e teslim eden İpar, minik Muhammed'in bundan sonra ekipten biri olduğunu ve yapılan her organ bağışıyla bir kahramanın hayallerine ulaşabileceğini belirterek organ naklinin önemine vurgu yaptı.
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ağrı, polis, organ, organ, organ bağışı, organ nakli
ağrı, polis, organ, organ, organ bağışı, organ nakli
Kalp nakli bekleyen çocuğun en büyük hayali gerçekleştirildi
Ağrı'da kalp nakli bekleyen ve en büyük hayali polis olmak olan Muhammed Ensar Çetin'in hayali Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçeğe dönüştürüldü.
Ağrı'da yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören 8 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in en büyük hayalinin kalp nakli olduktan sonra polis olmak olduğunu öğrenen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri harekete geçti.
Özel olarak hazırlanan polis üniformasıyla Muhammed Ensar Çetin'in evine giden ekipler, minik Muhammed'i polis aracına bindirerek ilk durak yeri olan Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada personeller tarafından kapıda karşılanan Muhammed Ensar Çetin, ekip araçlarında inceleme yaptı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü binasına giden Muhammed Ensar Çetin, buradaki karşılamanın ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile bir araya geldi.
Muhammed artık ekipten biri
Makam koltuğunu polis olma hayaliyle iyileşmeyi bekleyen Muhammed Ensar Çetin'e teslim eden İpar, minik Muhammed'in bundan sonra ekipten biri olduğunu ve yapılan her organ bağışıyla bir kahramanın hayallerine ulaşabileceğini belirterek organ naklinin önemine vurgu yaptı.