https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kalp-nakli-bekleyen-cocugun-en-buyuk-hayali-gerceklestirildi-1084710542.html

Kalp nakli bekleyen çocuğun en büyük hayali gerçekleştirildi

Kalp nakli bekleyen çocuğun en büyük hayali gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Ağrı'da kalp nakli bekleyen ve en büyük hayali polis olmak olan Muhammed Ensar Çetin'in hayali Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçeğe dönüştürüldü. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T12:17+0300

2024-06-11T12:17+0300

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türkiye

ağrı

polis

organ

organ

organ bağışı

organ nakli

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Ağrı'da yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören 8 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in en büyük hayalinin kalp nakli olduktan sonra polis olmak olduğunu öğrenen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri harekete geçti. Özel olarak hazırlanan polis üniformasıyla Muhammed Ensar Çetin'in evine giden ekipler, minik Muhammed'i polis aracına bindirerek ilk durak yeri olan Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada personeller tarafından kapıda karşılanan Muhammed Ensar Çetin, ekip araçlarında inceleme yaptı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü binasına giden Muhammed Ensar Çetin, buradaki karşılamanın ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile bir araya geldi. Muhammed artık ekipten biriMakam koltuğunu polis olma hayaliyle iyileşmeyi bekleyen Muhammed Ensar Çetin'e teslim eden İpar, minik Muhammed'in bundan sonra ekipten biri olduğunu ve yapılan her organ bağışıyla bir kahramanın hayallerine ulaşabileceğini belirterek organ naklinin önemine vurgu yaptı.

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ağrı, polis, organ, organ, organ bağışı, organ nakli