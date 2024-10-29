https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/2024-ballon-dor-sahibi-belli-oldu-1089771902.html
2024 Ballon d'Or sahibi belli oldu
2024 Ballon d'Or sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Dünyanın en önemli spor ödülleri arasında gösterilen 2024 Ballon d’Or ödülleri bu akşam sahiplerini buldu. 2023 yılında performansı ile Lionel Messi'nin... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T00:45+0300
2024-10-29T00:45+0300
2024-10-29T00:50+0300
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2024 Ballon d’Or ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü 22.45'te canlı yayınla futbolculara verildi.Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Ballon d’Or ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Barcelona oyuncusu Lamine Yamal Kopa Kupası'nı alırken Arda Güler ikinci isim olarak seçildi. Barcelona futbolcusu Aitana Bonmatı Yılın Kadın Futbolcusu, Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez Yaşin Ödülü, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe Gerd Müller Kupası, İngiliz oyuncu Harry Kane Gerd Müller Kupası, Barcelona kadın futbolcusu Jennifer Hermoso Socrates Ödülü'nü aldı. Erkeklerde Yılın Kulübü Real Madrid, Kadınlarda Yılın Kulübü Barcelona oldu. Ballon D'or ödülünü ise Manchester City orta saha oyuncusu Rodri kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ballon-dor-hangi-kanalda-saat-kacta-1089764710.html
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2024 ballon d'or kim aldı, ballon d'or kazananlar, ballon d'or kime verildi, 2024 ballon d'or ödülleri izle, ballon d'or canlı izle, 2024 ballon d'or live
2024 ballon d'or kim aldı, ballon d'or kazananlar, ballon d'or kime verildi, 2024 ballon d'or ödülleri izle, ballon d'or canlı izle, 2024 ballon d'or live
2024 Ballon d'Or sahibi belli oldu
00:45 29.10.2024 (güncellendi: 00:50 29.10.2024)
Dünyanın en önemli spor ödülleri arasında gösterilen 2024 Ballon d’Or ödülleri bu akşam sahiplerini buldu. 2023 yılında performansı ile Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or'un bu yılki sahibi Rodri oldu.
2024 Ballon d’Or ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü 22.45'te canlı yayınla futbolculara verildi.
Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Ballon d’Or ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Barcelona oyuncusu Lamine Yamal Kopa Kupası'nı alırken Arda Güler ikinci isim olarak seçildi. Barcelona futbolcusu Aitana Bonmatı Yılın Kadın Futbolcusu, Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez Yaşin Ödülü, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe Gerd Müller Kupası, İngiliz oyuncu Harry Kane Gerd Müller Kupası, Barcelona kadın futbolcusu Jennifer Hermoso Socrates Ödülü'nü aldı. Erkeklerde Yılın Kulübü Real Madrid, Kadınlarda Yılın Kulübü Barcelona oldu. Ballon D'or ödülünü ise Manchester City orta saha oyuncusu Rodri kazandı.