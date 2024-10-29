12 milyonluk sahte deterjan ele geçirildi: Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin küresel güney yöneliminin Pekin tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI 29 EKİM ÖZEL
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
16:06
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:32
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/12-milyonluk-sahte-deterjan-ele-gecirildi-sahte-deterjan-nasil-anlasilir-sahte-deterjanin-zararlari-1089795905.html
12 milyonluk sahte deterjan ele geçirildi: Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?
12 milyonluk sahte deterjan ele geçirildi: Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da sahte deterjan üreticilerine düzenlenen baskında 23 ton sahte deterjan ele getirildi. Ürünlerin piyasa değerlerinin 12 milyon lirayı bulduğu... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:07+0300
2024-10-29T15:07+0300
yaşam
tekirdağ
jandarma
operasyon
sahte zeytinyağı
sahte deterjan
sahte temizlik ürünleri
sağlık
egzama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089796057_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cbf48a08ac656d3ad257c0afe792ad76.jpg
Sahte zeytinyağı, sahte içki gibi ürünlere yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken bu kez de Tekirdağ'da sahte deterjan üreticilerine operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 12 milyonu bulan 23 ton sahte temizlik ürünün ünlü markaların isimleriyle piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirtildi. Peki tüketici sahte ve gerçek temizlik ürününü nasıl ayırt edecek? Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak ve sahte temizlik ürünü üretimi yapılan üç farklı depoya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında, depolarda büyük miktarda sıvı ve toz deterjanın yanı sıra etiketler, ambalaj kartonları, boş bidonlar ve ambalajlama için kullanılan kapaklar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olarak hesaplanan bu ürünlerin, yasa dışı bir şekilde çeşitli markaların adı altında etiketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Sahte deterjan nedir? Deterjanın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Deterjan satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?Sahte ve gerçek deterjanı almanın bazı yolları bulunuyor. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar;Toz deterjanlara dokunulduğunda gerçek deterjanlar yumuşaktır, taneleri incedir. Sahte deterjanlar ise elde daha sert hissedilir, kalın taneciklidir ve kapalı kutunun dışından bile kimyasal kokarlar. Toz deterjan ürünlerin ambalajlarında mutlaka hava delikleri yer almalıdır. Ürün ambalajının baskısı parlak ve kenar çizgilerinin (kontürlerinin) net olması gerekir. Gerçek ürünlerde kodlar (son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi) laminasyon üzerine basıldığı için parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile silindiğinde kolay silinir. Taklit ürünlerde ise kod laminasyon altına yer aldığı için bu şekilde silinemezTaklit sıvı ürünlerin şişelerinde birleşme noktaları çapaklıdır. Şişe yüzeyi elle kontrol edildiğinde pürüzsüz olmadığı görülür. Şişelerde daha fazla çizik ve deformasyon bulunur.Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak ve kenar çizgileri keskin değildir.Tüketicilerin güvendikleri ve daha önce de deneyimledikleri satıcılardan alışveriş yapmaları, özellikle gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da promosyon kampanyalarını sorgulamaları, ürün görselliğinde ya da özelliklerinde ve alıştıkları ürün performansında farklılıklar tespit ettiklerinde üretici firmalarla bağlantıya geçmeleri tavsiye ediliyor. Sahte deterjan hasta eder mi? Hangi rahatsızlıklara neden olur?Uzmanlar ise halkı sahte deterjanlar konusunda uyarırken, denetimden uzak üretilen ve piyasaya sürülen deterjanların düşük fiyat ve güzel kokuları nedeniyle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Merdiven altı üretilen deterjanlara eklenen kalitesiz kimyasallar sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Cilt hassasiyeti kişiden kişiye değişebilir, bu durum alerji, ellerde şişme veya kokulara bağlı solunum sorunları gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa, bu tür problemler ölümcül sonuçlara bile yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089796057_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_e65946c998f999952a385293da3e9f7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahte deterjan operasyonu son dakika, sahte deterjan nasıl anlaşılır, sahte deterjan şikayet, sahte deterjan zararları, deterjanın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır, sahte deterjan cezası
sahte deterjan operasyonu son dakika, sahte deterjan nasıl anlaşılır, sahte deterjan şikayet, sahte deterjan zararları, deterjanın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır, sahte deterjan cezası

12 milyonluk sahte deterjan ele geçirildi: Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?

15:07 29.10.2024
tekirdağ
tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Abone ol
Tekirdağ'da sahte deterjan üreticilerine düzenlenen baskında 23 ton sahte deterjan ele getirildi. Ürünlerin piyasa değerlerinin 12 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Peki tüketiciler sahte deterjanı nasıl anlayacak?
Sahte zeytinyağı, sahte içki gibi ürünlere yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken bu kez de Tekirdağ'da sahte deterjan üreticilerine operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 12 milyonu bulan 23 ton sahte temizlik ürünün ünlü markaların isimleriyle piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirtildi. Peki tüketici sahte ve gerçek temizlik ürününü nasıl ayırt edecek? Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?
Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak ve sahte temizlik ürünü üretimi yapılan üç farklı depoya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünü ele geçirdi.
Operasyon kapsamında, depolarda büyük miktarda sıvı ve toz deterjanın yanı sıra etiketler, ambalaj kartonları, boş bidonlar ve ambalajlama için kullanılan kapaklar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olarak hesaplanan bu ürünlerin, yasa dışı bir şekilde çeşitli markaların adı altında etiketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sahte deterjan nedir? Deterjanın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Deterjan satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Sahte ve gerçek deterjanı almanın bazı yolları bulunuyor. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar;
Toz deterjanlara dokunulduğunda gerçek deterjanlar yumuşaktır, taneleri incedir. Sahte deterjanlar ise elde daha sert hissedilir, kalın taneciklidir ve kapalı kutunun dışından bile kimyasal kokarlar.
Toz deterjan ürünlerin ambalajlarında mutlaka hava delikleri yer almalıdır.
Ürün ambalajının baskısı parlak ve kenar çizgilerinin (kontürlerinin) net olması gerekir. Gerçek ürünlerde kodlar (son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi) laminasyon üzerine basıldığı için parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile silindiğinde kolay silinir. Taklit ürünlerde ise kod laminasyon altına yer aldığı için bu şekilde silinemez
Taklit sıvı ürünlerin şişelerinde birleşme noktaları çapaklıdır. Şişe yüzeyi elle kontrol edildiğinde pürüzsüz olmadığı görülür. Şişelerde daha fazla çizik ve deformasyon bulunur.
Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak ve kenar çizgileri keskin değildir.
Tüketicilerin güvendikleri ve daha önce de deneyimledikleri satıcılardan alışveriş yapmaları, özellikle gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da promosyon kampanyalarını sorgulamaları, ürün görselliğinde ya da özelliklerinde ve alıştıkları ürün performansında farklılıklar tespit ettiklerinde üretici firmalarla bağlantıya geçmeleri tavsiye ediliyor.

Sahte deterjan hasta eder mi? Hangi rahatsızlıklara neden olur?

Uzmanlar ise halkı sahte deterjanlar konusunda uyarırken, denetimden uzak üretilen ve piyasaya sürülen deterjanların düşük fiyat ve güzel kokuları nedeniyle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Merdiven altı üretilen deterjanlara eklenen kalitesiz kimyasallar sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Cilt hassasiyeti kişiden kişiye değişebilir, bu durum alerji, ellerde şişme veya kokulara bağlı solunum sorunları gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa, bu tür problemler ölümcül sonuçlara bile yol açabilir.
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
YAŞAM
Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu: 'Zeytinyağı' adı altında satılan yağların yüzde 70’i sahte, taklit veya tağşişli
7 Ekim, 16:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала