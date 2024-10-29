https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/12-milyonluk-sahte-deterjan-ele-gecirildi-sahte-deterjan-nasil-anlasilir-sahte-deterjanin-zararlari-1089795905.html

12 milyonluk sahte deterjan ele geçirildi: Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?

12 milyonluk sahte deterjan ele geçirildi: Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da sahte deterjan üreticilerine düzenlenen baskında 23 ton sahte deterjan ele getirildi. Ürünlerin piyasa değerlerinin 12 milyon lirayı bulduğu... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T15:07+0300

2024-10-29T15:07+0300

2024-10-29T15:07+0300

yaşam

tekirdağ

jandarma

operasyon

sahte zeytinyağı

sahte deterjan

sahte temizlik ürünleri

sağlık

egzama

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Sahte zeytinyağı, sahte içki gibi ürünlere yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken bu kez de Tekirdağ'da sahte deterjan üreticilerine operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 12 milyonu bulan 23 ton sahte temizlik ürünün ünlü markaların isimleriyle piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirtildi. Peki tüketici sahte ve gerçek temizlik ürününü nasıl ayırt edecek? Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Sahte deterjanın zararları neler?Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak ve sahte temizlik ürünü üretimi yapılan üç farklı depoya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında, depolarda büyük miktarda sıvı ve toz deterjanın yanı sıra etiketler, ambalaj kartonları, boş bidonlar ve ambalajlama için kullanılan kapaklar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olarak hesaplanan bu ürünlerin, yasa dışı bir şekilde çeşitli markaların adı altında etiketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Sahte deterjan nedir? Deterjanın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Deterjan satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?Sahte ve gerçek deterjanı almanın bazı yolları bulunuyor. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar;Toz deterjanlara dokunulduğunda gerçek deterjanlar yumuşaktır, taneleri incedir. Sahte deterjanlar ise elde daha sert hissedilir, kalın taneciklidir ve kapalı kutunun dışından bile kimyasal kokarlar. Toz deterjan ürünlerin ambalajlarında mutlaka hava delikleri yer almalıdır. Ürün ambalajının baskısı parlak ve kenar çizgilerinin (kontürlerinin) net olması gerekir. Gerçek ürünlerde kodlar (son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi) laminasyon üzerine basıldığı için parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile silindiğinde kolay silinir. Taklit ürünlerde ise kod laminasyon altına yer aldığı için bu şekilde silinemezTaklit sıvı ürünlerin şişelerinde birleşme noktaları çapaklıdır. Şişe yüzeyi elle kontrol edildiğinde pürüzsüz olmadığı görülür. Şişelerde daha fazla çizik ve deformasyon bulunur.Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak ve kenar çizgileri keskin değildir.Tüketicilerin güvendikleri ve daha önce de deneyimledikleri satıcılardan alışveriş yapmaları, özellikle gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da promosyon kampanyalarını sorgulamaları, ürün görselliğinde ya da özelliklerinde ve alıştıkları ürün performansında farklılıklar tespit ettiklerinde üretici firmalarla bağlantıya geçmeleri tavsiye ediliyor. Sahte deterjan hasta eder mi? Hangi rahatsızlıklara neden olur?Uzmanlar ise halkı sahte deterjanlar konusunda uyarırken, denetimden uzak üretilen ve piyasaya sürülen deterjanların düşük fiyat ve güzel kokuları nedeniyle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Merdiven altı üretilen deterjanlara eklenen kalitesiz kimyasallar sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Cilt hassasiyeti kişiden kişiye değişebilir, bu durum alerji, ellerde şişme veya kokulara bağlı solunum sorunları gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa, bu tür problemler ölümcül sonuçlara bile yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html

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