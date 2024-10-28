Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ duyurdu: Gaziantep Kurucu İl Başkanı Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı
© AA / Cem TekkeşinoğluÜmit Özdağ
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Zafer Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı. Olayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep Kurucu İl Başkanı Mehmet Pamuk'un siyasal stratejik iletişim programı sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep’te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye…— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 28, 2024
Özdağ sosyal medyasından silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Parti heyetinin Gaziantep'e gitmek için yola çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep’te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkan yardımcımız Seyit Yücel başkanlığında bir heyet Gaziantep’e geçmek üzere yola çıkmıştır. Sevgili Mehmet Kardeşime ve bütün Zafer Partililere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırılar Zafer Partisi’ni yıldıramaz" ifadesini kullandı.